Стены не помогали: как "Шахтер" играл против "Интера" дома

Донецкий клуб в своей истории пять раз противостоял "Интеру", но ни разу не побеждал.

Миланский "Интер" в последние два сезона часто становится соперником "Шахтера". Не успели команды доиграть полуфинал Лиги Европы в августе 2020, как волею жребия оказались в одной группе Лиги чемпионов. Спустя год история повторилась: "Шахтер" и "Интер" снова выйдут на поле под гимн самого престижного европейского турнира.

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Фокус углубился в историю противостояния этих соперников, изучив, как "Шахтер" играл дома с "Интером". У донецкого клуба сегодня есть дополнительный стимул — переписать неприятную статистику.

Разница в классе: "Интер" не оставил шансов в Донецке

Первая встреча команд состоялась еще в 2005-м году. "Шахтер" добывал путевку в Лигу чемпионов в третьем квалификационном раунде. 10 августа 2005 года, на РСК "Олимпийский" играли настоящие звезды мирового футбола по тем временам: Хавьер Дзанетти, Адриано, Хуан Себастьян Верон, Эстебан Камбьяссо, Обафеми Мартинс и Марко Матерацци. Впереди у "Интера" солировала пара Адриано — Мартинс. Полузащитник "Шахтера" тех лет Томаш Хюбшман в эксклюзивном комментарии Фокусу вспоминает: удержать этот тандем было очень нелегко

"Это была квалификация в групповой этап Лиги чемпионов. Команда сильная была. Помню, играл там Альваро Рекоба, легендарный футболист. А еще помню закрытый стадион на ответном матче — это санкции УЕФА за полуфинал Лиги чемпионов 2004/2005 с "Миланом". Если помните, тогда фанаты бросали пиротехнику и попали во вратаря "Милана" Диду.

Адриано и Мартинс — это два разных нападающих. Адриано — высокий, большой, мощный. Бразилец, который хорошо чувствовал игру. Он умел пользоваться ростом и много забивал. А вот что касается Мартинса, то это быстрый футболист, который всегда результативно завершал контратаки. Скоростной футболист, у них с Адриано хорошее взаимодействие было. Адриано умел придержать мяч для Мартинса, который хорошо врывался в свободные зоны", — рассказал Томаш Хюбшман.

[ + – ] Шахтер — Интер — 0:2

Именно Адриано и Обафеми Мартинс забили по одному мячу в ворота "Шахтера" и оформили победу своей команды. "Интер" доминировал в течение всего матча и фактически не оставил "Шахтеру" шансов. После этой игры тогдашний капитан "горняков" Анатолий Тимощук отмечал, что звезды "Интера" настолько были физически подготовлены, что могли мчаться за соперником 50-60 метров и отбирать мячи.

[ + – ] Томаш Хюбшман против Адриано Фото: Факты

Ответная игра, как и говорит Хюбшман, состоялась при пустых трибунах 24 августа 2005 года. Миланский клуб забил уже на 12-й минуте, благодаря точному удару Альваро Рекобы, а гости отыгрались в середине первого тайма: мяч в свой актив записал бразилец Элано Блумер.

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"В 2005-м "Интер" был очень сильной командой. Они доходили до полуфинала Лиги чемпионов, что говорит об их уровне. Естественно, противостоять такому клубу было очень непросто", — отмечает экс-полузащитник "Шахтера" Томаш Хюбшман в эксклюзивном комментарии Фокусу.

Другой футболист "Шахтера" тех лет — румынский защитник Разван Рац гордится тем, что играл против мировых звезд и не ощущал большой разницы в классе, едва соперники вышли на поле.

"Тоже вспоминаю Альваро Рекобу — тогда это был игрок очень высокого уровня, мировая звезда. Когда вспоминаешь, что играл против таких как Рекоба, Адриано, Мартинс, Дзанетти или Кордоба, эти воспоминания греют душу. Я горд, что играл за "Шахтер" в Лиге чемпионов против таких команд, как "Интер".

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Сначала мы думали, что разница между нами большая. И с точки зрения имени, и с точки зрения знаменитых игроков. Но когда мы вышли на поле, мы эту разницу не ощутили. Поддержку трибун в Донецке мы ощущали всегда, не только в матче с "Интером". Мы чувствовали себя большой командой, и болельщики были членами этой команды", — рассказал Фокусу Разван Рац.

Разгром в Дюссельдорфе

Сезон 2019/2020 стал самым странным в истории всего европейского футбола. Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесли с марта на август. Турниры доигрывали в экстренном режиме, в одноматчевом формате на стадии плей-офф, вместо привычного двухматчевого.

"Шахтер" провел яркую кампанию и дошел до полуфинала турнира. Тот матч, который прошел на нейтральном поле, у команды Луиша Каштру не задался с самого начала. Уже на 19-й минуте Лаутаро Мартинес вывел миланцев вперед. "Шахтер" выстоял в первом тайме, но посыпался во втором: за 20 минут футболисты "Интера" набросали сопернику аж четыре гола. Дважды ворота донецкой команды поразил Ромелу Лукаку, Мартинес оформил дубль, а еще один мяч в активе Данило Д'Амброзио.

[ + – ] Ромелу Лукаку был неудержимым в полуфинале Лиги Европы Фото: Sky Sports

"Интер" вышел в финал Лиги Европы, где проиграл "Севилье". Но с украинским клубом дороги у команды тогда еще Антонио Конте пересеклись уже меньше, чем через месяц.

Героические "нули" Каштру

Обычно, когда на табло счет 0:0, принято говорить, что матч был скучным. В случае с матчами "Шахтера" и "Интера" в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/2021 оба вышли нервными. В Киеве "Интер" нанес 11 ударов по воротам "Шахтера", но в створ попал лишь 4 раза. Хозяева вели себя скромнее — пробили по воротам 4 раза, а в створ ворот попали лишь единожды.

В Милане решалась судьба путевки в плей-офф. В случае победы "Шахтер" мог продолжить выступления в Лиге чемпионов, а ничья отправляла его в Лигу Европы. В свою очередь, "Интер" не устраивал ни один исход, кроме победы. Это также нашло свое отражение в статистике матча — хозяева били по воротам аж 21 раз, но даже там, где мяч летел в створ и казалось, что Анатолий Трубин не может помочь, "Шахтер" спасла голова Ромелу Лукаку. Форвард попросту оказался не в то время, не в том месте.

[ + – ] Ромелу Лукаку спас "Шахтер" от поражения Фото: ФК Шахтер

Сегодня "Шахтер" может изменить неприятную статистику в матчах с "Интером": "горняки" не только еще не побеждали этот клуб, но и не забивали ему на своем поле. Добавляет изюминки матчу и противостояние двух итальянских тренеров: Роберто Де Дзерби неоднократно противостоял как "нерра-адзурри", так и Симоне Индзаги в чемпионате Италии. И сегодня на НСК "Олимпийский" будет написана новая история его матчей против "Интера".