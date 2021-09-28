Стіни не допомагали: як "Шахтар" грав проти "Інтера" вдома

Донецький клуб у своїй історії п'ять разів протистояв "Інтеру", але жодного разу не перемагав.

Міланський "Інтер" в останні два сезони часто стає суперником "Шахтаря". Не встигли команди дограти півфінал Ліги Європи в серпні 2020 року, як волею жереба опинилися в одній групі Ліги чемпіонів. Через рік історія повторилася: "Шахтар" та "Інтер" знову вийдуть на поле під гімн найпрестижнішого європейського турніру.

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Фокус заглибився в історію протистояння цих суперників, вивчивши, як "Шахтар" грав удома з "Інтером". У донецького клубу сьогодні є додатковий стимул — переписати неприємну статистику.

Різниця в класі: "Інтер" не залишив шансів у Донецьку

Перша зустріч команд відбулася ще у 2005-му році. "Шахтар" здобував путівку в Лігу чемпіонів у третьому кваліфікаційному раунді. 10 серпня 2005 року, на РСК "Олімпійський" грали справжні зірки світового футболу на ті часи: Хав'єр Санетті, Адріано, Хуан Себастьян Верон, Естебан Камб'яссо, Обафемі Мартінс і Марко Матерацці. Попереду в "Інтера" виконувала соло пара Адріано — Мартінс. Півзахисник "Шахтаря" тих років Томаш Гюбшман в ексклюзивному коментарі Фокусу згадує: утримати цей тандем було дуже нелегко

"Це була кваліфікація в груповий етап Ліги чемпіонів. Команда сильною була. Пам'ятаю, грав там Альваро Рекоба, легендарний футболіст. А ще пам'ятаю закритий стадіон на матчі-відповіді — це санкції УЄФА за півфінал Ліги чемпіонів 2004/2005 з "Міланом". Якщо пам'ятаєте, тоді фанати кидали піротехніку і потрапили у воротаря "Мілана" Діду.

Адріано і Мартінс — це два різних нападники. Адріано — високий, великий, потужний. Бразилець, який добре відчував гру. Він умів користуватися зростом і багато забивав. А ось що стосується Мартінса, то це швидкий футболіст, який завжди результативно завершував контратаки. Швидкісний футболіст, у них з Адріано хороша взаємодія було. Адріано вмів притримати м'яч для Мартінса, який добре вривався у вільні зони", — розповів Томаш Гюбшман.

[ + – ] Шахтар — Інтер — 0:2

Саме Адріано і Обафемі Мартінс забили по одному м'ячу у ворота "Шахтаря" і оформили перемогу своєї команди. "Інтер" домінував протягом усього матчу і фактично не залишив "Шахтарю" шансів. Після цієї гри тодішній капітан "гірників" Анатолій Тимощук зазначав, що зірки "Інтера" настільки були фізично підготовлені, що могли мчати за суперником 50-60 метрів і відбирати м'ячі.

[ + – ] Томаш Гюбшман проти Адріано Фото: Факты

Гра у відповідь, як і говорить Гюбшман, відбулася при порожніх трибунах 24 серпня 2005 року. Міланський клуб забив уже на 12-й хвилині, завдяки точному удару Альваро Рекоби, а гості відігралися в середині першого тайму: м'яч до свого активу записав бразилець Елано Блумер.

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"У 2005-му "Інтер" був дуже сильною командою. Вони доходили до півфіналу Ліги чемпіонів, що говорить про їхній рівень. Звісно, протистояти такому клубу було дуже непросто", — зазначає експівзахисник "Шахтаря" Томаш Гюбшман в ексклюзивному коментарі Фокусу.

Інший футболіст "Шахтаря" тих років — румунський захисник Разван Рац пишається тим, що грав проти світових зірок і не відчував великої різниці в класі, коли суперники вийшли на поле.

"Теж згадую Альваро Рекобу — тоді це був гравець дуже високого рівня, світова зірка. Коли згадуєш, що грав проти таких як Рекоба, Адріано, Мартінс, Санетті або Кордоба, ці спогади гріють душу. Я гордий, що грав за "Шахтар" у Лізі чемпіонів проти таких команд, як "Інтер".

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Спочатку ми думали, що різниця між нами велика. І з точки зору імені, і з точки зору знаменитих гравців. Але коли ми вийшли на поле, ми цієї різниці не відчули. Підтримку трибун у Донецьку ми відчували завжди, не тільки в матчі з "Інтером". Ми відчували себе великою командою, і вболівальники були членами цієї команди", — розповів Фокусу Разван Рац.

Розгром у Дюссельдорфі

Сезон 2019/2020 став найдивнішим в історії всього європейського футболу. Через пандемію коронавірусу чвертьфінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесли з березня на серпень. Турніри догравали в екстреному режимі, в одноматчевому форматі на стадії плей-оф, замість звичного двоматчевого.

"Шахтар" провів яскраву кампанію і дійшов до півфіналу турніру. Той матч, який пройшов на нейтральному полі, у команди Луїша Каштру не задався із самого початку. Уже на 19-й хвилині Лаутаро Мартінес вивів міланців уперед. "Шахтар" вистояв у першому таймі, але посипався в другому: за 20 хвилин футболісти "Інтера" накидали супернику аж чотири голи. Двічі ворота донецької команди вразив Ромелу Лукаку, Мартінес оформив дубль, а ще один м'яч на рахунку Даніло Д'Амброзіо.

[ + – ] Ромелу Лукаку був нестримним у півфіналі Ліги Європи Фото: Sky Sports

"Інтер" вийшов у фінал Ліги Європи, де програв "Севільї". Але з українським клубом дороги в команди тоді ще Антоніо Конте перетнулися вже менше, ніж через місяць.

Героїчні "нулі" Каштру

Зазвичай, коли на табло рахунок 0:0, прийнято говорити, що матч був нудним. У випадку з матчами "Шахтаря" та "Інтера" в груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/2021 обидва вийшли нервовими. У Києві "Інтер" відправляв 11 ударів у ворота "Шахтаря", але у ворота потрапив лише 4 рази. Господарі вели себе скромніше — пробили по воротах 4 рази, а в створ воріт потрапили лише один раз.

У Мілані вирішувалася доля путівки в плей-оф. У разі перемоги "Шахтар" міг продовжити виступи в Лізі чемпіонів, а нічия відправляла його в Лігу Європи. У свою чергу, "Інтера" не влаштовував жоден результат, крім перемоги. Це також знайшло своє відображення в статистиці матчу — господарі били по воротах аж 21 раз, але навіть там, де м'яч летів у ворота і здавалося, що Анатолій Трубін не може допомогти, "Шахтаря" врятувала голова Ромелу Лукаку. Форвард просто опинився не в той час, не в тому місці.

[ + – ] Ромелу Лукаку врятував "Шахтар" від поразки Фото: ФК Шахтар

Сьогодні "Шахтар" може змінити неприємну статистику в матчах з "Інтером": "гірники" не тільки ще не перемагали цей клуб, але і не забивали йому на своєму полі. Додає родзинки матчу і протистояння двох італійських тренерів: Роберто Де Дзербі неодноразово протистояв як "нерра-адзуррі", так і Сімоне Індзагі в чемпіонаті Італії. І сьогодні на НСК "Олімпійський" буде написана нова історія його матчів проти "Інтера".