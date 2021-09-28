Донецкий "Шахтер" отобрал очки у "Интера" на НСК "Олимпийский" (фото)

Матч был омрачен серьезной травмой, которую получил в начале первого тайма нападающий горняков Лассина Траоре.

Украинский "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021-2022. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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"Горняки" принимали итальянскую команду в Киеве на НСК "Олимпийский".

Обе команды имели неплохие шансы обменяться голами в двух таймах, однако забить ни "Шахтеру", ни "Интеру" в этом матче не удалось. Под конец матча голкипер Андрей Пятов совершил два подряд сейва, не дав итальянцам распечатать створ ворот "горняков"

Матч между "Шахтером" и "Интером" также был омрачен серьезной травмой нападающего "горняков" Лассины Траоре.

Форвард жестко столкнулся Дензелом Думфрисом и покинул футбольное поле на специализированном авто в начале первого тайма. Вместо Лассины Траоре на поле вышел Тете.

[ + – ] Травма Лассины Траоре

После ничьи во втором туре донецкий "Шахтер" занимает 4-е место в группе D с одним очком. На третьем месте расположился миланский "Интер", у которого также одно очко после двух игр, однако у итальянской команды лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Лидируют в группе "D" молдавский "Шериф" и мадридский "Реал", имеющие в распоряжении три очка. В 22:00 по киевскому времени в столице Испании начнется очная встреча между лидерами квартета.

Ранее Фокус писал про сенсационное поражение "Шахтера" в матче с "Шерифом". Донецкий клуб уступил молдавской команде в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Матч в Тирасполе завершился уверенной победой "Шерифа" со счетом 2:0.

Также Фокус в своей статье разбирался, как "Шахтер" провел худший матч под руководством Де Дзерби.