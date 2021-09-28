Донецький "Шахтар" відібрав очки в "Інтера" на НСК "Олімпійський" (фото)

Матч був затьмарений серйозною травмою, яку отримав на початку першого тайму нападник гірників Лассіна Траоре.

Український "Шахтар" зіграв внічию з міланським "Інтером" у межах другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА 2021-2022. Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

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"Гірники" прийняли італійську команду в Києві на НСК "Олімпійський".

Обидві команди мали непогані шанси обмінятися голами у двох таймах, проте забити ні "Шахтарю", ні "Інтеру" в цьому матчі не вдалося. Під кінець матчу голкіпер Андрій Пятов зробив два поспіль сейви, не давши італійцям розпечатати створ воріт "гірників"

Матч між "Шахтарем" та "Інтером" також був затьмарений серйозною травмою нападника "гірників" Лассіни Траоре.

Форвард жорстко зіткнувся Дензелом Думфрісом і покинув футбольне поле на спеціалізованому авто на початку першого тайму. Замість Лассіни Траоре на поле вийшов Тете.

[ + – ] Травма Лассіни Траоре

Після нічиєї у другому турі донецький "Шахтар" посідає 4-е місце в групі D з одним очком. На третьому місці розташувався міланський "Інтер", у якого також одне очко після двох ігор, проте в італійської команди краща різниця забитих і пропущених м'ячів.

Лідирують у групі "D" молдавський "Шериф" і мадридський "Реал", що мають у розпорядженні три очки. О 22:00 за київським часом у столиці Іспанії почнеться очна зустріч між лідерами квартету.

Раніше Фокус писав про сенсаційну поразку "Шахтаря" в матчі з "Шерифом". Донецький клуб поступився молдовській команді в межах першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА. Матч у Тирасполі завершився впевненою перемогою "Шерифа" з рахунком 2:0.

Також Фокус у своїй статті розбирався, як "Шахтар" провів найгірший матч під керівництвом Де Дзербі.