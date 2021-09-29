Тираспольский ФК "Шериф" — российский soft power проект, - Euronews

Приднестровским клубом владеет бывший офицер КГБ, в его собственности супермаркеты, заправки и даже криптовалютный бизнес. У некоторых компаний, аффилированных с "Шерифом", крупные контракты с российской армией в Приднестровье, а футболисты регулярно участвуют в общественных акциях российского военного контингента.

Тираспольский "Шериф" впервые в своей истории пробился в самый конкурентный и прибыльный футбольный турнир, сообщает Euronews. На протяжении практически всей своей 24-летней истории этот клуб доминировал во внутреннем футбольном первенстве, однако попасть в Лигу Чемпионов так и не удавалось. И вот в минувший вторник команда из Чемпионата Молдовы впервые вышла на поле "Сантьяго Бернабеу", против 13-кратного обладателе кубка Лиги Чемпионов.

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В конце 90-х годов, спустя год после того, как такой клуб как "Шериф" только был основан, "Реал" уже боролся за свой шестой трофей самого престижного турнира в клубном футболе.

Как бы то ни было, "Шериф" нанес поражение "Реалу". К этому мадридскому чуду приложил руку украинский тренер Юрий Вернидуб, известный по работе с луганской "Зарей". За последние несколько лет ему так и не нашлось рабочего места в Украине — приходилось тренировать солигорский "Шахтер" и вот теперь "Шериф", с которым он добился, пожалуй, самого громкого успеха в своей тренерской карьере.

Со стороны игроков Королевского клуба, судя по всему, имела место недооценка соперника, расчет испанцев, очевидно, был в том, чтобы обыграть дебютантов на классе. К слову, испанские гранды по традиции не форсируют спортивную форму на старте сезона, а набирают ход уже к весне.

Прибыль от участия в ЛЧ

Только лишь попадание в ЛЧ принесло в клубную казну "Шерифа" свыше €15,64 млн, а за каждую победу — каковых у тираспольцев уже две (двумя неделями ранее они разобрались с донецким "Шахтером") — еще по €2,8 млн. То есть в сумме уже есть €21 млн — по некоторым оценкам этого хватит на четыре годовых бюджета "Шерифа". Но все же молдавская команда не каждый сезон успешно выступает в ЛЧ, сверхприбыльным этот клуб не назвать, и есть мнение, что мотивация владельцев "Шерифа" не только и не столько спортивная. Очень может быть, что спортивные достижения уживаются с политическими мотивами.

"Это некий вариант soft power, который использует Россия, чтобы добиться от Молдовы признания Приднестровской республики в качестве субъекта своей федерации", — объясняет бывший дипломат и политолог Игорь Мунтяну.

ФК Шериф: Краткая предистория

Сравнительно небольшая по площади Молдова, которая граничит с Украиной и Румынией, объявила независимость в 1991 году. Приднестровье — узкая полоса земли на границе с Украиной — отделилась от Молдовы годом позже, после непродолжительного конфликта пророссийских сепаратистов и молдавской армии. Сейчас в этом регионе более или менее равномерно живут три этнических меньшинства: украинцы, русские и молдаване. При этом у некоторых жителей Приднестровья по четыре паспорта: украинский, русский, молдавский и румынский.

У половины жителей Приднестровья российское гражданство, и местное руководство приближено к Москве. Военный контингент российской армии в Приднестровье — это около двух тыс. солдат, которые якобы выполняют роль миротворцев и благодаря которым один из самых давних конфликтов в Европе остается замороженным.

Десятилетиями такое положение вещей устраивало и Кремль, и Кишенев, однако на недавних выборах победил проевропейский президент с парламентским большинством — к слову, впервые в истории Молдовы. И это может привести к изменению политического курса в том, что касается Приднестровья.

Кишинев долгие годы добивается вывода российских войск из Приднестровья, Москва, в свою очередь, ссылается на то, что такой шаг непременно спровоцирует войну в регионе.

Конгломерат "Шериф"

Футбольный клуб из Тирасполя находится в собственности местного олигарха и бывшего офицера КГБ Виктора Гущана, он близок к Кремлю и местной элите, которая выступает за отделение от Молдовы. Этот человек руководит компанией, которая владеет "Шерифом", и которой принадлежат все крупные бизнес-организации Приднестровья — от супермаркетов и до заправок, от текстильных фабрик до коммуникаций и криптовалютного бизнеса. В последние 30 лет Гущан был успешным бизнесменом. Его телекоммуникационная компания Interdnestrcom работала на территории Украины. Однако впоследствии журналисты RISE Moldova выяснили, что компания занималась шпионской деятельностью в пользу России. В 2015-м Interdnestrcom, как писали журналисты, получила лицензию на работу в аннексированном Крыму.

"Футбольный клуб вовлечен в различные инициативы, призванные пропагандировать связи между Приднестровьем и Россией. "Шериф" — это некий конгломерат, который, по сути, контролирует весь регион, иногда даже называемый Республикой Шериф", — объясняет Михай Исак, молдавский политический эксперт.

По его словам, правящая партия "Обновление" считается политическим ответвлением "Шерифа". Более того, у российского военного контингента и военизированных формирований властей Тирасполя действуют контракты с разными компаниями, аффилированными с "Шерифом". К том уже, игроки команды часто участвуют во всевозможных общественных мероприятиях российской армии в Приднестровье. Футбольный клуб считается неким местным пиар-импульсом.

"Чудесный" дебют Шерифа в Лиге Чемпионов

Болельщики команды называют успехи в главном клубном турнире Европы не иначе как чудом. У жителей Молдовы есть уникальная возможность посмотреть матчи с лучшими командами Старого Света, такими как мадридский "Реал" или миланский "Интер".

"Это существенный финансовый стимул, отчего в выигрыше весь молдавский футбол, поскольку другие клубы получат т.н. платежи солидарности от УЕФА", — объясняет журналист Санду Греку.

Другие сетуют на недостаток собственно молдавских игроков в "Шерифе" и говорят, что успех команды больше региональный, нежели всей страны. По словам Михая Исака, "феномен этого футбольного клуба часто используют пророссийские СМИ в Приднестровье или Молдове. Любой успех преподносится как успех приднестровского футбола, а значит и российского".

Ранее Фокус опубликовал обзор мадридского матча между "Реалом" и "Шерифом", в котором произошла сенсация, а также разобрался, кто такой украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб.