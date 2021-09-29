Тираспольський ФК "Шериф" — російський soft power проект, — Euronews

Придністровським клубом володіє колишній офіцер КДБ, у його власності супермаркети, заправки та навіть криптовалютний бізнес. У деяких компаній, афілійованих із "Шерифом", великі контракти з російською армією в Придністров'ї, а футболісти регулярно беруть участь у громадських акціях російського військового контингенту.

Тираспольський "Шериф" уперше у своїй історії пробився в найбільш конкурентний і прибутковий футбольний турнір, повідомляє Euronews. Протягом практично всієї своєї 24-річної історії цей клуб домінував у внутрішній футбольній першості, проте потрапити в Лігу Чемпіонів так і не вдавалося. І ось минулого вівторка команда з Чемпіонату Молдови вперше вийшла на поле "Сантьяго Бернабеу" проти 13-кратного володаря кубка Ліги Чемпіонів.

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У кінці 90-х років, через рік після того, як такий клуб як "Шериф" тільки був заснований, "Реал" уже боровся за свій шостий трофей найпрестижнішого турніру в клубному футболі.

Як би там не було, "Шериф" завдав поразки "Реалу". До цього мадридського чуда доклав руку український тренер Юрій Вернидуб, відомий роботою з луганською "Зорею". За останні кілька років йому так і не знайшлося робочого місця в Україні — доводилося тренувати солігорський "Шахтар" і ось тепер "Шериф", із яким він домігся, мабуть, найгучнішого успіху у своїй тренерській кар'єрі.

З боку гравців Королівського клубу, судячи з усього, мала місце недооцінка суперника, розрахунок іспанців, очевидно, був у тому, щоб обіграти дебютантів на класі. До слова, іспанські гранди за традицією не форсують спортивну форму на старті сезону, а набирають хід уже до весни.

Прибуток від участі в ЛЧ

Тільки лише потрапляння в ЛЧ принесло в клубну казну "Шерифа" понад €15,64 млн, а за кожну перемогу — яких у тираспольців уже дві (двома тижнями раніше вони розібралися з донецьким "Шахтарем") — ще по €2,8 млн. Тобто в сумі вже є €21 млн — за деякими оцінками, цього вистачить на чотири річні бюджети "Шерифа". Але все ж молдавська команда не кожен сезон успішно виступає в ЛЧ, надприбутковим цей клуб не назвати, і є думка, що мотивація власників "Шерифа" не тільки й не стільки спортивна. Дуже може бути, що спортивні досягнення вживаються з політичними мотивами.

"Це якийсь варіант soft power, який використовує Росія, щоб домогтися від Молдови визнання Придністровської республіки як суб'єкта своєї федерації", — пояснює колишній дипломат і політолог Ігор Мунтяну.

ФК Шериф: Коротка передісторія

Порівняно невелика за площею Молдова, яка межує з Україною та Румунією, оголосила незалежність у 1991 році. Придністров'я — вузька смуга землі на кордоні з Україною — відокремилася від Молдови роком пізніше, після нетривалого конфлікту проросійських сепаратистів і молдавської армії. Зараз у цьому регіоні більш-менш рівномірно живуть три етнічні меншини: українці, росіяни та молдавани. При цьому в деяких жителів Придністров'я по чотири паспорти: український, російський, молдавський і румунський.

У половини жителів Придністров'я російське громадянство, і місцеве керівництво наближене до Москви. Військовий контингент російської армії в Придністров'ї — це близько двох тисяч солдатів, які нібито виконують роль миротворців і завдяки яким один із найдавніших конфліктів в Європі залишається замороженим.

Десятиліттями такий стан речей влаштовував і Кремль, і Кишенів, проте на недавніх виборах переміг проєвропейський президент із парламентською більшістю — до слова, вперше в історії Молдови. І це може призвести до зміни політичного курсу в тому, що стосується Придністров'я.

Кишинів довгі роки домагається виведення російських військ із Придністров'я, Москва, у свою чергу, посилається на те, що такий крок неодмінно спровокує війну в регіоні.

Конгломерат "Шериф"

Футбольний клуб із Тирасполя перебуває у власності місцевого олігарха та колишнього офіцера КДБ Віктора Гущана, він близький до Кремля та місцевої еліти, яка виступає за відділення від Молдови. Ця людина керує компанією, яка володіє "Шерифом" і якій належать усі великі бізнес-організації Придністров'я — від супермаркетів і до заправок, від текстильних фабрик до комунікацій і криптовалютного бізнесу. В останні 30 років Гущан був успішним бізнесменом. Його телекомунікаційна компанія Interdnestrcom працювала на території України. Однак згодом журналісти RISE Moldova з'ясували, що компанія займалася шпигунською діяльністю на користь Росії. У 2015-му Interdnestrcom, як писали журналісти, отримала ліцензію на роботу в анексованому Криму.

"Футбольний клуб залучений у різні ініціативи, покликані пропагувати зв'язок між Придністров'ям і Росією. "Шериф" — це якийсь конгломерат, який, по суті, контролює весь регіон, іноді навіть званий Республікою Шериф", — пояснює Міхай Ісак, молдавський політичний експерт.

За його словами, правляча партія "Оновлення" вважається політичним відгалуженням "Шерифа". Більш того, у російського військового контингенту та воєнізованих формувань влади Тирасполя діють контракти з різними компаніями, афілійованими з "Шерифом". До того вже, гравці команди часто беруть участь у всіляких громадських заходах російської армії в Придністров'ї. Футбольний клуб вважається певним місцевим піар-імпульсом.

"Чудовий" дебют "Шерифа" в Лізі Чемпіонів

Уболівальники команди називають успіхи в головному клубному турнірі Європи не інакше як дивом. У жителів Молдови є унікальна можливість подивитися матчі з кращими командами Старого Світу, такими як мадридський "Реал" або міланський "Інтер".

"Це істотний фінансовий стимул, від чого у виграші весь молдавський футбол, оскільки інші клуби отримають т.зв. платежі солідарності від УЄФА", — пояснює журналіст Санду Греку.

Інші нарікають на брак власне молдавських гравців у "Шерифі" та говорять, що успіх команди більше регіональний, ніж усієї країни. За словами Міхая Ісака, "феномен цього футбольного клубу часто використовують проросійські ЗМІ в Придністров'ї чи Молдові. Будь-який успіх підноситься як успіх придністровського футболу, а значить, і російського".

Раніше Фокус опублікував огляд мадридського матчу між "Реалом" і "Шерифом", у якому сталася сенсація, а також розібрався, хто такий український тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб.