В 25 раз меньше, чем у Анчелотти: СМИ раскрыли зарплату Вернидуба в "Шерифе"

Оклад Вернидуба самый скромный среди всех клубов группы D

Стал известен размер заработной платы украинского тренера Юрия Вернидуба в молдавском "Шерифе". По данным молдавского телеканала "Pro TV", 55-летний специалист получает менее 20 тысяч евро.

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Журналисты сообщают, что зарплата Вернидуба самая скромная в группе D: главные тренеры "Реала", "Интера" и "Шахтера" получают от 160 тысяч до 1 миллиона евро в месяц. При этом, украинец зарабатывает меньше, чем Карло Анчелотти, в 25 раз. Сам Вернидуб в интервью изданию Moldfootball.com рассказывал, что пошел на понижение зарплаты по сравнению с луганской "Зарей", которую он возглавлял с 2011 по 2019 года.

Отметим, что на этой неделе "Шериф" одержал победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". Встреча завершилась со счетом 1:2, а решающий гол клуб из Приднестровья забил на 89-й минуте, когда Себастьян Тилль отличился с передачи Адама Траоре.

После игры Вернидубу напомнили о выражении нидерландского футболиста Дирка Кюйта, который перед стартом розыгрыша Лиги чемпионов заявил, что не понимает, почему в самом престижном турнире Европы играет такой клуб, как "Шериф". Юрий Вернидуб отметил, что голландец поторопился, а "Шериф" заслуживает права играть в Лиге чемпионов.

Напомним, по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов, "Шериф" одержал две победы и с шестью очками возглавил турнирную таблицу. "Реал" имеет в активе лишь три очка, а "Интер" и "Шахтер" — по одному. Теперь команду из Тирасполя ожидают матчи против "Интера", а "Шахтер" дважды сыграет с мадридским "Реалом".

Ранее Фокус рассказывал о том, как Юрий Вернидуб шел к успеху с "Шерифом" и почему ему не нашлось места в лидирующих украинских клубах.