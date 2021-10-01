У 25 разів менше, ніж у Анчелотті: ЗМІ розкрили зарплату Вернидуба в "Шерифі"

Оклад Вернидуба найскромніший серед усіх клубів групи D

Став відомий розмір заробітної плати українського тренера Юрія Вернидуба в молдавському "Шерифі". За даними молдавського телеканалу "Pro TV", 55-річний фахівець отримує менше 20 тисяч євро.

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Журналісти повідомляють, що зарплата Вернидуба найскромніша в групі D: головні тренери "Реала", "Інтера" та "Шахтаря" отримують від 160 тисяч до 1 мільйона євро на місяць. При цьому українець заробляє менше, ніж Карло Анчелотті, у 25 разів. Сам Вернидуб в інтерв'ю виданню Moldfootball.com розповідав, що пішов на зниження зарплати в порівнянні з луганською "Зорею", яку він очолював із 2011 по 2019 рік.

Відзначимо, що на цьому тижні "Шериф" здобув перемогу в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала". Зустріч завершилася з рахунком 1:2, а вирішальний гол клуб із Придністров'я забив на 89-й хвилині, коли Себастьян Тілль відзначився з передачі Адама Траоре.

Після гри Вернидубу нагадали про вираз нідерландського футболіста Дірка Кюйта, який перед стартом розіграшу Ліги чемпіонів заявив, що не розуміє, чому в найпрестижнішому турнірі Європи грає такий клуб як "Шериф". Юрій Вернидуб зазначив, що голландець поквапився, а "Шериф" заслуговує права грати в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, за підсумками двох турів групового етапу Ліги чемпіонів, "Шериф" здобув дві перемоги та з шістьма очками очолив турнірну таблицю. "Реал" має в активі лише три очки, а "Інтер" і "Шахтар" — по одному. Тепер команду з Тирасполя чекають матчі проти "Інтера", а "Шахтар" двічі зіграє з мадридським "Реалом".

Раніше Фокус розповідав про те, як Юрій Вернидуб ішов до успіху з "Шерифом" і чому йому не знайшлося місця в провідних українських клубах.