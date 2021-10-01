Глава ЛГБТ-фанатов "Арсенала": "Увидеть открытого гея в футболе – мечта"

По мнению Джорджа Райса, если футболисты начнут совершать каминг-ауты, то это создаст более безопасную среду для представителей ЛГБТ-движения в фанатской среде.

Джордж Райс — руководитель и казначей ЛГБТ-группы болельщиков лондонского футбольного клуба "Арсенал", которая имеет название "Gay Gooners", — назвал "мечтой" появление в мужском футболе открытого гея. Об этом сообщает издание Sports.ru.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

"Увидеть открытого гея в мужском футболе – мечта любого, кто участвовал в вовлечении ЛГБТ в футбол", — отметил мужчина.

По словам Райса, среди игроков в женском футболе немало представителей ЛГБТ-движения. Он считает, что в мужском футболе за счет представителей ЛГБТ среди игроков может быть создано более безопасное пространство для фанатов, которым некомфортно быть открытым геем.

"Это поможет искоренить оставшиеся предрассудки", — считает Райс.

Глава "Gay Gooners", однако, считает, что любой игрок в мужском футболе, который совершит каминг-аут, станет жертвой неприемлемых оскорблений.

"В идеальном мире несколько игроков вместе сделают каминг-аут, потому что по статистике их больше одного", — заявил фанат и добавил, что это, на его взгляд, может привести "к более позитивной реакции".

Джордж Райс выразил надежду, что подобные каминг-ауты футболисты начнут совершать как можно скорее.

Как ранее писал Фокус, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев считает, что в спорте не будет проблем, если кто-то из спортсменов сделает каминг-аут.

Напомним, что в Киеве 19 сентября состоялся Марш равенства, в котором приняли участие около семи тысяч человек.