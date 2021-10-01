Глава ЛГБТ-фанатів "Арсеналу": "Побачити відкритого гея у футболі — мрія"

На думку Джорджа Райса, якщо футболісти почнуть здійснювати камінг-аути, то це створить безпечніше середовище для представників ЛГБТ-руху в фанатському середовищі.

Джордж Райс — керівник і скарбник ЛГБТ-групи уболівальників лондонського футбольного клубу "Арсенал", яка має назву "Gay Gooners", — назвав "мрією" появу в чоловічому футболі відкритого гея. Про це повідомляє видання Sports.ru.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

"Побачити відкритого гея в чоловічому футболі — мрія будь-якого, хто брав участь у залученні ЛГБТ у футбол", — зазначив чоловік.

За словами Райса, серед гравчинь у жіночому футболі чимало представників ЛГБТ-руху. Він вважає, що в чоловічому футболі за рахунок представників ЛГБТ серед гравців може бути створений безпечніший простір для фанатів, яким некомфортно бути відкритим геєм.

"Це допоможе викорінити забобони, які залишилися", — вважає Райс.

Глава Gay Gooners, однак, вважає, що будь-який гравець у чоловічому футболі, який зробить камінг-аут, стане жертвою неприйнятних образ.

"В ідеальному світі кілька гравців разом зроблять камінг-аут, тому що за статистикою їх більше одного", — заявив фанат і додав, що це, на його погляд, може привести "до позитивнішої реакції".

Джордж Райс висловив надію, що подібні камінг-аути футболісти почнуть здійснювати якомога швидше.

Як раніше писав Фокус, друга ракетка світу російський тенісист Данило Медведєв вважає, що в спорті не буде проблем, якщо хтось зі спортсменів зробить камінг-аут.

Нагадаємо, що в Києві 19 вересня відбувся Марш рівності, у якому взяли участь близько семи тисяч осіб.