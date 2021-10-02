После матча кулаками машут. Игроки футбольных команд из Первой лиги устроили драку на поле (видео)

Конфликт возник между членами команд "Подолье" и "Олимпик" из-за забитого мяча.

В пятницу, 1 октября, в Хмельницком прошла игра местного "Подолья" против донецкого "Олимпика". Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей, а единственный гол в добавленное время забил Максим Литовченко. Это произошло на 90+6 минуте матча. Сразу после игры на поле произошла драка, в которой участвовали игроки и тренеры команд, сообщает sport.ua

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В конце матча вратарь "Подолья" побежал к судье, а игроки гостей пытались ему помешать. Скорее всего у хозяев поля были претензии к судье матча из-за того, что добавленное время составляло 5 минут, а решающий гол был забит в конце шестой минуты.

В результате матч завершился массовой потасовкой в центре поля. Игроки команды "Олимпик" Иван Белый и Владислав Рыбак получили красные карточки на 90+8 минуте, говорится в протоколе матча.

Напоминаем, что "Заря" проиграла "Роме" в Запорожье в матче 2-го тура Лиги Конференций УЕФА со счетом 0:3.