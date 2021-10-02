Після матчу кулаками махають. Гравці футбольних команд з Першої ліги влаштували бійку на полі (відео)

Конфлікт виник між членами команд "Поділля" і "Олімпік" через забитого м'яча.

У п'ятницю, 1 жовтня, в Хмельницькому пройшла гра місцевого "Поділля" проти донецького "Олімпіка". Гра закінчилася з рахунком 0: 1 на користь гостей, а єдиний гол в доданий час забив Максим Литовченко. Це сталося на 90 + 6 хвилині матчу. Відразу після гри на полі відбулася бійка, в якій брали участь гравці і тренери команд, повідомляє sport.ua

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В кінці матчу воротар "Поділля" побіг до судді, а гравці гостей намагалися йому перешкодити. Швидше за все у господарів поля були претензії до судді матчу через те, що доданий час становило 5 хвилин, а вирішальний гол був забитий в кінці шостої хвилини.

В результаті матч завершився масовою бійкою в центрі поля. Гравці команди "Олімпік" Іван Білий і Владислав Рибак отримали червоні картки на 90 + 8 хвилині, йдеться в протоколі матчу.

Нагадуємо, що "Зоря" програла "Ромі" в Запоріжжі в матчі 2-го туру Ліги Конференцій УЄФА з рахунком 0: 3.