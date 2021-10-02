Маркевич объяснил, почему фанаты "Шахтера" залили звезду Луческу в Донецке синей краской

По словам экс-тренера "Днепра", фанаты "горняков" не простили румынскому тренеру сотрудничество с "киевлянами".

Завтра, 3 октября, состоится главный футбольный поединок украинской Премьер лиги. На НСК "Олимпийский" сойдутся вечные соперники – "Динамо" и "Шахтер". Накануне матча корреспондент Фокуса пообщался с известным украинским тренером Мироном Маркевичем о будущем противостоянии и о неприятной ситуации для тренера "Динамо".

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Напоминаем, что звезду Мирчи Луческу на аллее славы "Шахтера" в оккупированном Донецке залили синей краской, знаковым цветом киевской команды, которую тренирует экс-тренер дончан.

Фото: Типичный Донецк/Telegram

"Динамо" и "Шахтер" уже встречались, разыграв Суперкубок Украины. Тогда победу одержали горняки со счетом 3:0.

"Я думаю, что матч в чемпионате будет отличаться от Суперкубка. "Динамо" проиграло с крупным счетом, значит они какие-то выводы сделают. Я думаю "Шахтер" будет атаковать, а "Динамо" будет играть на контратаках. А как оно получится – увидим", — говорит Мирон Маркевич.

На вопрос о том, как повлияет на игру "Шахтера" отсутствие Траоре, Маркевич ответил, что это было видно в игре с "Интером", тогда "Шахтер" выглядел лучше "Интера", но не забил, поэтому это будет минус.

По поводу недавнего инцидента с облитой краской звездой Мирчи Луческу, Маркевич тоже высказал свое мнение.

"Тренер хотел работать дальше. Конечно фанам "Шахтера" обидно, что он перешел в "Динамо". Но человек просто хотела работать. Я не хочу никого оправдывать. Я не думаю, что так надо делать. Он много для "Шахтера" сделал. Его сейчас можно любить или не любить".

Напоминаем, что игроки футбольных команд из украинской Первой лиги устроили драку после матча прямо на поле.