Маркевич пояснив, чому фанати "Шахтаря" залили зірку Луческу в Донецьку синьою фарбою

За словами екс-тренера "Дніпра", фанати "гірників" не пробачили румунському тренеру співпрацю з "киянами".

Завтра, 3 жовтня, відбудеться головний футбольний поєдинок української Прем'єр ліги. На НСК "Олімпійський" зійдуться вічні суперники — "Динамо" і "Шахтар". Напередодні матчу кореспондент Фокуса поспілкувався з відомим українським тренером Мироном Маркевичем про майбутнє протистояння і про неприємної ситуації для тренера "Динамо".

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Нагадуємо, що зірку Мірчі Луческу на алеї слави "Шахтаря" в окупованому Донецьку залили синьою фарбою, знаковим кольором київської команди, яку тренує екс-тренер донеччан.

Фото: Типовий Донецьк/Telegram

"Динамо" і "Шахтар" вже зустрічалися, розігравши Суперкубок України. Тоді перемогу здобули гірники з рахунком 3: 0.

"Я думаю, що матч в чемпіонаті буде відрізнятися від Суперкубка." Динамо "програло з великим рахунком, значить вони якісь висновки зроблять. Я думаю" Шахтар "буде атакувати, а" Динамо "буде грати на контратаках. А як воно вийде — побачимо ", — говорить Мирон Маркевич.

На питанняпро те, як вплине на гру "Шахтаря" відсутність Траоре, Маркевич відповів, що це було видно в грі з "Інтером", тоді "Шахтар" виглядав краще "Інтера", але не забив, тому це буде мінус.

З приводу недавнього інциденту з облитою фарбою зіркою Мірчі Луческу, Маркевич теж висловив свою думку.

"Тренер хотів працювати далі. Звичайно фанам" Шахтаря "прикро, що він перейшов в" Динамо ". Але людина просто хотіла працювати. Я не хочу нікого виправдовувати. Я не думаю, що так треба робити. Він багато для" Шахтаря "зробив. його зараз можна любити або не любити ".

Нагадуємо, що гравці футбольних команд з української Першої ліги влаштували бійку після матчу прямо на полі.