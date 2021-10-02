Диктор "Динамо" перепутал игроков команды с "Шахтером" и радовался голу соперников (видео)

Комментатор искренне радовался голу "горняков", думая, что забили игроки "Динамо". Гол в пользу киевской команды сначала даже высветился на табло, но вскоре диктору пришлось извиниться.

Комментатор клубного YouTube-канала "Динамо Киев" во время матча "Динамо Киев U-19" — "Шахтер Донецк U-19" радовался голу донецкого клуба. Соответствующее видео сохранено в открытом доступе.

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Поединок двух команд начался в 14.00, и уже на 3-й минуте игрок "Шахтера" Даниил Гончарук забил гол в ворота киевской команды. Поскольку игроки были в непривычной форме — "горняки" в белой, а киевляне — в темной, — комментатор решил, что гол забит в ворота "Шахтера". Информация про гол на какое-то время высветилась и на табло YouTube-канала. Однако спустя несколько секунд комментатор понял, что ошибся, и попросил прощения у зрителей.

Поединок двух команд завершился со счетом 0:2 в пользу донецкого "Шахтера". Таким образом, после 10 игр донецкая команда закрепила свое лидерство в турнирной таблице с теперь уже 30 очками (у "Динамо" — 24 очка).

Фокус ранее писал о том, что в Катаре камера транслировала затылок стюарда вместо матча. Оказалось, что стюард подумал, что трансляция матча была несанкционированной и попытался ее заблокировать.

Напомним также, что матч футбольных сборных Украины и Италии на Дефлимпийских играх дважды прервался из-за выхода на поле животных.