Диктор "Динамо" переплутав гравців команди з "Шахтарем" і радів голу суперників (відео)
Коментатор щиро радів голу "гірників", думаючи, що забили гравці "Динамо". Гол на користь київської команди спочатку навіть висвітився на табло, але незабаром дикторові довелося вибачитися.
Коментатор клубного YouTube-каналу "Динамо Київ" під час матчу "Динамо Київ U-19" — "Шахтар Донецьк U-19" радів голу донецького клубу. Відповідне відео збережено в відкритому доступі.
Поєдинок двох команд почався о 14.00, і вже на 3-й хвилині гравець "Шахтаря" Данило Гончарук забив гол у ворота київської команди. Оскільки гравці були в незвичній формі — "гірники" у білій, а кияни — в темній, — коментатор вирішив, що гол забили у ворота "Шахтаря". Інформація про гол на якийсь час висвітився і на табло YouTube-каналу. Однак через кілька секунд коментатор зрозумів, що помилився, і попросив вибачення у глядачів.
Поєдинок двох команд завершився з рахунком 0:2 на користь донецького "Шахтаря". Таким чином, після 10 ігор донецька команда закріпила своє лідерство в турнірній таблиці з тепер вже 30 очками (у "Динамо" — 24 очки).
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