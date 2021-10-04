"Стиль команды сохранился с 2004 года до сих пор". Луческу – о "Шахтере" Де Дзерби

Румынский тренер намекнул, что он причастен к нынешним успехам донецкого клуба.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением, как ему выступление донецкого "Шахтера" в матче против его клуба.

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"Когда "Шахтер" возглавлял Фонсека, я говорил, что это по сути еще моя команда. Изменился ли "Шахтер" сейчас? Стиль этой команды сформировался еще в 2004 году президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым. Тогда и я пришел. Этот стиль выдержан до сих пор. Я понимаю, что каждый тренер привносит что-то свое и в каких-то моментах улучшает или ухудшает то, что было.

Николини работал со мной семнадцать лет и вернулся в клуб. Какие нужны доказательства? Но это все не значит, что Де Дзерби плохой тренер и пользуется только наследием других тренеров", — приводит слова Луческу пресс-служба киевского "Динамо".

Напомним, вчера состоялся один из самых центральных матчей чемпионата Украины, в котором киевское "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером". После игры главный тренер дончан Роберто Де Дзерби заявил, что не видел в этом матче киевское "Динамо", а на поле играла лишь одна команда. При этом донецкий "Шахтер" не нанес ни единого удара в створ ворот "Динамо".

Также матч запомнился еще и поведением болельщиков киевского "Динамо", которые на фан-шопе донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский" вывесили баннер оскорбительного характера: "Вон из Киева, ржавые", адресованный донецкому "Шахтеру". В сентябре "Шахтер" открыл первый фан-шоп в Киеве на территории НСК "Олимпийский", который арендуют на домашние матчи оба клуба – и киевское "Динамо", и донецкий "Шахтер".