"Стиль команди зберігся з 2004 року до цього часу". Луческу — про "Шахтар" Де Дзербі

Румунський тренер натякнув, що він причетний до нинішніх успіхів донецького клубу.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думкою, як йому виступ донецького "Шахтаря" в матчі проти його клубу.

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"Коли "Шахтар" очолював Фонсека, я говорив, що це по суті ще моя команда. Чи змінився "Шахтар" зараз? Стиль цієї команди сформувався ще у 2004 році президентом донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим. Тоді і я прийшов. Цей стиль витриманий до сих пір. Я розумію, що кожен тренер привносить щось своє і в якихось моментах покращує або погіршує те, що було.

Ніколіні працював зі мною сімнадцять років і повернувся в клуб. Які потрібні докази? Але це все не означає, що Де Дзербі поганий тренер і користується тільки спадщиною інших тренерів", — наводить слова Луческу пресслужба київського" Динамо".

Нагадаємо, вчора відбувся один із найбільш центральних матчів чемпіонату України, у якому київське "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем". Після гри головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі заявив, що не бачив у цьому матчі київське "Динамо", а на полі грала лише одна команда. При цьому донецький "Шахтар" не завдав жодного удару в площину воріт "Динамо".

Також матч запам'ятався ще й поведінкою уболівальників київського "Динамо", які на фаншопі донецького "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" вивісили банер образливого характеру: "Геть з Києва, іржаві", — адресований донецькому "Шахтарю". У вересні "Шахтар" відкрив перший фаншоп у Києві на території НСК "Олімпійський", який орендують на домашні матчі обидва клуби — і київське "Динамо", і донецький "Шахтар".