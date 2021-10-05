Украинские сборники приступили к подготовке к ближайшим матчам отбора на чемпионат мира.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков начал сбор своих подопечных в рамках подготовки к отборочным матчам на чемпионат мира против Финляндии и Боснией и Герцеговиной.

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Тренировка прошла в щадящем режимом и имела подготовительный характер, потому что у большей части сборников еще на выходных были матчи в клубах.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся в расположение сборной прямо из Англии. Игорь Харатин не успел приступить к тренировкам и отправился в гостиницу.

Таким образом, в первом тренировочном занятии принимали участия не все – 23 из 24-х футболистов.

Отметим, что покинули расположение сборной футболисты киевского "Динамо" Виталий Миколенко, Виталий Буяльскому и Денис Бойко.

Кроме того, сборная Украины поздравила с днем рождения Николая Шапаренко. Ему вручили символическую футболку с номером "23", именно столько лет ему исполнилось 4 октября.

[ + – ] Сборная Украины провела первую тренировку и поздравила Шапаренко Фото: УАФ

На предматчевой пресс-конференции Александр Петраков пообещал, что больше не будет поднимать тему, почему игнорирует вызов в сборную полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Он считает, что уже все сказал об этой теме и ему нечего добавить. Тренер отметил, что Малиновский не подходит в его тактические схемы на матчи отбора к чемпионату мира. Другое дело, что Малиновский показывает эффектную игру в чемпионате Италии и наверняка заслуживает вызова в сборную.

Также Петраков акцентировал внимание на том, что не чувствует поддержку от журналистов, а только видит гневные статьи и комментарии в интернете.