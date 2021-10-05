Українські збірники почали підготовку до найближчих матчів відбору на чемпіонат світу.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков почав збір своїх підопічних у межах підготовки до відбіркових матчів на чемпіонат світу проти Фінляндії та Боснією і Герцеговиною.

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Тренування пройшло в щадному режимом і мало підготовчий характер, тому що в більшої частини збірників ще на вихідних були матчі в клубах.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко повернувся в розташування збірної прямо з Англії. Ігор Харатін не встиг почати тренування і відправився в готель.

Так, у першому тренувальному занятті брали участі не всі — 23 з 24-х футболістів.

Зазначимо, що покинули розташування збірної футболісти київського "Динамо" Віталій Миколенко, Віталій Буяльський і Денис Бойко.

Крім того, збірна України привітала з днем народження Миколу Шапаренка. Йому вручили символічну футболку з номером "23", саме стільки років йому виповнилося 4 жовтня.

[ + – ] Збірна України провела перше тренування і привітала Шапаренка Фото: УАФ

На передматчевій пресконференції Олександр Петраков пообіцяв, що більше не поршуватиме тему, чому ігнорує виклик у збірну півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського. Він вважає, що вже все сказав про цю тему і йому нема чого додати. Тренер зазначив, що Маліновський не підходить в його тактичні схеми на матчі відбору до чемпіонату світу. Інша справа, що Маліновський показує ефектну гру в чемпіонаті Італії і напевно заслуговує виклику в збірну.

Також Петраков акцентував увагу на тому, що не відчуває підтримку від журналістів, а тільки бачить гнівні статті та коментарі в інтернеті.