Олимпийский чемпион Беленюк выставит медаль на благотворительный аукцион

Украинский борец хочет пожертвовать медалью ради помощи больным детям.

Олимпийский чемпион Токио борец Жан Беленюк сообщил, что хочет продать золотую медаль, которую он выиграл, ради благотворительности.

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"Эта медаль – гордость и честь Украины и я хочу поблагодарить Бога и свою команду, что мне повезло выиграть единственную золотую медаль для нашей страны! Я хочу, чтобы медаль не только меня радовала, лежа на полке, но и принесла пользу", — написал Беленюк в Instagram.

"Я хотел бы провести аукцион и продать ее. Все, что удастся заработать я передам в благотворительность для помощи больным детям", – добавил Беленюк.

Напомним, что Беленюк выиграл золото на летних Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 87 кг. В итоге сборная Украины на турнире больше не сумела выиграть золото и эта медаль осталась единственной золотой для делегации наших спортсменов.

После выигранного золота Беленюк заплакал на флеш-интервью из-за того, что за три недели до старта Олимпиады получил серьезную травму и раздумывал о том, чтобы не выступать на Олимпийских играх.

Кроме золотой медали Беленюка, украинцы выиграли 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ранее Фокус рассказывал, что Беленюк подвергся расизму в Киеве. Украинского спортсмена неизвестный человек обозвал "обезьяной" и сказал, чтобы "он валил в Африку".

Кроме этого, Жан Беленюк после победы на Олимпиаде получил оружие и новое звание ВСУ. Беленюк стал старшим лейтенантом. Также спортсмен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Спортсменам, отличившимся на Олимпиаде, были вручены государственные награды.