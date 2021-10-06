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Олимпийский чемпион Беленюк выставит медаль на благотворительный аукцион

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Жан Беленюк
Фото: НОК Украины

Украинский борец хочет пожертвовать медалью ради помощи больным детям.

Олимпийский чемпион Токио борец Жан Беленюк сообщил, что хочет продать золотую медаль, которую он выиграл, ради благотворительности.

"Эта медаль – гордость и честь Украины и я хочу поблагодарить Бога и свою команду, что мне повезло выиграть единственную золотую медаль для нашей страны! Я хочу, чтобы медаль не только меня радовала, лежа на полке, но и принесла пользу", — написал Беленюк в Instagram.

"Я хотел бы провести аукцион и продать ее. Все, что удастся заработать я передам в благотворительность для помощи больным детям", – добавил Беленюк.

Напомним, что Беленюк выиграл золото на летних Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 87 кг. В итоге сборная Украины на турнире больше не сумела выиграть золото и эта медаль осталась единственной золотой для делегации наших спортсменов.

После выигранного золота Беленюк заплакал на флеш-интервью из-за того, что за три недели до старта Олимпиады получил серьезную травму и раздумывал о том, чтобы не выступать на Олимпийских играх.

Кроме золотой медали Беленюка, украинцы выиграли 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ранее Фокус рассказывал, что Беленюк подвергся расизму в Киеве. Украинского спортсмена неизвестный человек обозвал "обезьяной" и сказал, чтобы "он валил в Африку".

Кроме этого, Жан Беленюк после победы на Олимпиаде получил оружие и новое звание ВСУ. Беленюк стал старшим лейтенантом. Также спортсмен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Спортсменам, отличившимся на Олимпиаде, были вручены государственные награды.