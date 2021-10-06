Олімпійський чемпіон Беленюк виставить медаль на благодійний аукціон

Український борець хоче пожертвувати медаль заради допомоги хворим дітям.

Олімпійський чемпіон Токіо борець Жан Беленюк повідомив, що хоче продати золоту медаль, яку він виграв, заради благодійності.

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"Ця медаль — гордість і честь України, і я хочу подякувати Богові та свій команді, що мені пощастило виграти єдину золоту медаль для нашої країни! Я хочу, щоб медаль не тільки мене радувала, лежачи на полиці, а й принесла користь", — написав Беленюк в Instagram.

"Я хотів би провести аукціон і продати її. Усе, що вдасться заробити, я передам на благодійність для допомоги хворим дітям", — додав Беленюк.

Нагадаємо, що Беленюк виграв золото на літніх Олімпійських іграх у Токіо в ваговій категорії до 87 кг. У підсумку збірна України на турнірі більше не зуміла виграти золото, і ця медаль стала єдиною золотою для делегації наших спортсменів.

Після виграного золота Беленюк заплакав на флешінтерв'ю через те, що за три тижні до старту Олімпіади отримав серйозну травму та роздумував про те, щоб не виступати на Олімпійських іграх.

Крім золотої медалі Беленюка, українці виграли 6 срібних і 12 бронзових медалей.

Раніше Фокус розповідав, що Беленюк піддався расизму в Києві. Українського спортсмена невідомий чоловік обізвав "мавпою" та сказав, щоб "він валив у Африку".

Крім цього, Жан Беленюк після перемоги на Олімпіаді отримав зброю та нове звання ЗСУ. Беленюк став старшим лейтенантом. Також спортсмен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Спортсменам, які відзначилися на Олімпіаді, були вручені державні нагороди.