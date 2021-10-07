"Шахтер" нашел замену травмированному форварду в Турции

Донецкий клуб вынужденно выйдет на трансферный рынок, чтобы укрепить проблемную позицию.

Вице-чемпион Украины по футболу донецкий "Шахтер" может приобрести центрального нападающего из Турции, сообщает Fotospor.

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Украинский гранд интересуется 23-летним нападающим, который выступает в "Галатасарае" Мустафой Мохамедом. Футболист не принадлежит турецкому клубу, а лишь выступает в нем на правах аренды. Мохамед является футболистом египетского "Замалека".

Его сотрудничество с египетским клубом истекает в июле 2022 года, поэтому "Шахтер" хочет приступить к переговорам заранее, уже зимой. Донецкий клуб готов компенсировать затраты обоим клубам, чтобы трансфер состоялся.

Мохамед уже сыграл 6 матчей за национальную сборную Египта. Согласно Transfermarkt его стоимость составляет 6,5 миллионов евро. Примерно за эту же сумму донецкий клуб приобрел летом форварда "Аякса" Лассину Траоре, которого и нужно будет заменить египтянину из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с "Интером", из-за которой нападающий может пропустить около года.

Мустафа Мохамед сыграл за "Галатасарай" уже 14 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

"Шахтер" имеет несколько вариантов усиления состава, среди которых есть Мустафа Мохамед.

Напомним, что 20-летний Лассина Траоре серьезно травмировался в матче против "Интера", став в этом сезоне основным нападающим донецкого "Шахтера". На его счету до травмы было 9 голов в 14 матчах команды. "Шахтер" в том матче сумел удержать ничью и не проиграть – матч завершился нулевой ничьей.

Вчера медицинский штаб "Шахтера" подтвердил, что Траоре выбыл из-за травмы надолго.