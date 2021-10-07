"Шахтар" знайшов заміну травмованому форварду в Туреччині

Донецький клуб вимушено вийде на трансферний ринок, щоб зміцнити проблемну позицію.

Віце-чемпіон України з футболу донецький "Шахтар" може придбати центрального нападника з Туреччини, повідомляє Fotospor.

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Український гранд цікавиться 23-річним нападником, який виступає в "Галатасараї", Мустафа Мохамедом. Футболіст не належить турецькому клубу, а лише виступає в ньому на правах оренди. Мохамед є футболістом єгипетського "Замалека".

Його співпраця з єгипетським клубом закінчується в липні 2022 року, тому "Шахтар" хоче розпочати переговори заздалегідь, вже взимку. Донецький клуб готовий компенсувати витрати обом клубам, щоб трансфер відбувся.

Мохамед уже зіграв 6 матчів за національну збірну Єгипту. Згідно з Transfermarkt його вартість становить 6,5 мільйонів євро. Приблизно за цю ж суму донецький клуб придбав улітку форварда "Аякса" Ласіна Траоре, якого і потрібно буде замінити єгиптянинові через травму, отриману в матчі Ліги чемпіонів з "Інтером", через яку нападник може пропустити майже рік.

Мустафа Мохамед зіграв за "Галатасарай" вже 14 матчів, в яких забив два голи і віддав одну результативну передачу.

"Шахтар" має кілька варіантів посилення складу, серед яких є Мустафа Мохамед.

Нагадаємо, що 20-річний Ласіна Траоре серйозно травмувався в матчі проти "Інтера", ставши в цьому сезоні основним нападником донецького "Шахтаря". На його рахунку до травми було 9 голів у 14 матчах команди. "Шахтар" у тому матчі зумів утримати нічию і не програти — матч завершився нульовою нічиєю.

Учора медичний штаб "Шахтаря" підтвердив, що Траоре вибув через травму надовго.