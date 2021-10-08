В пух и прах: Украина разгромила Россию в регбийном матче (видео)

Украинские регбисты деклассировали соперника, набрав в пять раз больше очков в матче

В рамках отборочного цикла на чемпионат Европы по регби-13 состоялся матч между сборными Украины и России.

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Украинские регбисты разгромили оппонентов с пятикратной разницей в счете, одержав победу со счетом 96:18. Во второй половине матча украинцы всухую обыграли соперника — 0:60. Благодаря этой победе сборная Украины возглавила турнирную таблицу, опережая Сербию. Те, в свою очередь, также ранее обыграли россиян со счетом 66:10.

Отметим, что матчи этого турнира проходят в Белграде. Решающий матч за выход в следующий раунд состоится 9 октября, в нем сойдутся команды Украины и Сербии.

[ + – ] Украина - Россия: погром в Белграде

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что регбийный матч между сборными России и Грузии был отменен по политическим причинам. Тогда российская сторона приняла решение не отправлять свою команду в Грузию, пояснив это опасениями из-за нестабильной политической обстановки в стране.

Победа регбистов стала не первой для украинских спортсменов над россиянами в этом году. Ранее теннисистка Марта Костюк справилась с соперницей из России Варварой Грачевой, выбив ее из розыгрыша престижного теннисного турнира "Ролан Гаррос". Тогда 18-летняя украинка дошла до 1/8 финала, в которой уступила польской теннисистке Иге Швентек.

Кроме Костюк, выбивала россиянок и еще одна теннисистка — Ангелина Калинина. В мае Калинина выиграла турнир ITF с призовым фондом 60 тыс. долларов, проходившем в Загребе, в финале разобравшись с Камиллой Рахимовой (6:1; 6:3). Тогда украинке удалась потрясающая серия, в которой она провела 14 матчей и одержала 13 побед.