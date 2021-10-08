У пух і прах: Україна розгромила Росію в регбійному матчі (відео)

Українські регбісти декласували суперника, набравши в п'ять разів більше очок у матчі.

У межах відбіркового циклу на чемпіонат Європи з регбі-13 відбувся матч між збірними України та Росії.

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Українські регбісти розгромили опонентів із п'ятикратною різницею в рахунку, здобувши перемогу з рахунком 96:18. У другій половині матчу українці всуху обіграли суперника — 0:60. Завдяки цій перемозі збірна України очолила турнірну таблицю, випереджаючи Сербію. Ті, зі свого боку, також раніше обіграли росіян із рахунком 66:10.

Зазначимо, що матчі цього турніру проходять в Белграді. Вирішальний матч за вихід у наступний раунд відбудеться 9 жовтня, в ньому зійдуться команди України та Сербії.

[ + – ] Україна — Росія: розгром у Белграді

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що регбійний матч між збірними Росії і Грузії був скасований через політичні причини. Тоді російська сторона ухвалила рішення не відправляти свою команду до Грузії, пояснивши це побоюваннями через нестабільну політичну ситуацію в країні.

Перемога регбістів стала не першою для українських спортсменів над росіянами цьогоріч. Раніше тенісистка Марта Костюк впоралася із суперницею з Росії Варварою Грачовою, вибивши її з розіграшу найпрестижнішого тенісного турніру "Ролан Гаррос". Тоді 18-річна українка дійшла до 1/8 фіналу, в якій поступилася польській тенісистці Ізі Свьонтек.

Крім Костюк, вибивала росіянок і ще одна тенісистка — Ангеліна Калініна. У травні Калініна виграла турнір ITF із призовим фондом 60 тис. доларів, що проходив у Загребі, у фіналі розібравшись з Каміллою Рахімовою (6:1, 6:3). Тоді українці вдалася приголомшлива серія, в якій вона провела 14 матчів і здобула 13 перемог.