На стадионе "Де Гофферт" в Неймегене фанаты "Витесса" обвалили трибуну (видео)

Болельщики интенсивно прыгали на трибуне, весело празднуя вместе с любимой командой победу в матче.

В матче 9-го тура голландской Эредевизии между клубом из Неймегена "НЕК" и арнемским "Витессом" болельщики обвалили трибуну. Видео происшествия опубликовал Twitter-канал ESPN FC.

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В региональном дерби, который состоялся на поле в Неймегене победили гости из "Витесса". После завершения матча футболисты подошли к трибуне своих фанатов, чтобы разделить с ними радость победы. В этот момент разогретая публика своими интенсивными прыжками обвалила трибуну стадиона "Де Гофферт", который был отремонтирован в начале 2000-х и проходил ежегодную проверку в этом году.

"Я потерял дар речи, со мной происходило много всего. К счастью, обошлось без жертв", — приводит слова генерального директора Неймегена Вилков ван Шейка канал ESPN.

Из-за случившегося проигравший клуб Неймеген должен будет понести штраф за отсутствия безопасности на домашней арене во время проведения матча.

Ранее сообщалось, что в матче квалификации к ЧМ-2022 между сборными Албании и Польши произошел инцидент с болельщиками на трибунах. После того, как сборная Польши вышла вперед, болельщики хозяев принялись забрасывать футболистов бутылками.

1 октября, в Хмельницком прошла игра местного "Подолья" против донецкого "Олимпика", после которого на поле произошла драка, в которой участвовали игроки и тренеры команд.