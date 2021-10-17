На стадіоні "Де Гофферт" в Неймегені фанати "Вітессу" обвалили трибуну (відео)

Вболівальники інтенсивно стрибали на трибуні, весело святкуючи разом з улюбленою командою перемогу в матчі.

У матчі 9-го туру голландської Ередевізіі між клубом з Неймегена "НЕК" і арнемським "Вітессом" вболівальники обвалили трибуну. Відео події опублікував Twitter-канал ESPN FC.

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У регіональному дербі, який відбувся на полі в Неймегені перемогли гості з "Вітессу". Після завершення матчу футболісти підійшли до трибуни своїх фанатів, щоб розділити з ними радість перемоги. У цей момент розігріта публіка своїми інтенсивними стрибками обвалила трибуну стадіону "Де Гофферт", який був відремонтований на початку 2000-х і проходив щорічний технічний огляд в цьому році.

"Я втратив дар мови, зі мною відбувалося багато всього. На щастя, обійшлося без жертв", — наводить слова генерального директора Неймегена Вілков ван Шейка канал ESPN.

Через цей випадок клуб Неймеген, який отримав поразку, повинен буде понести штраф за відсутність безпеки на домашній арені під час проведення матчу.

Раніше повідомлялося, що в матчі кваліфікації до ЧС-2022 між збірними Албанії та Польщі стався інцидент з уболівальниками на трибунах. Після того, як збірна Польщі вийшла вперед, вболівальники господарів почали закидати футболістів пляшками.

1 жовтня в Хмельницькому пройшла гра місцевого "Поділля" проти донецького "Олімпіка", після якого на полі сталася бійка, в якій брали участь гравці і тренери команд.