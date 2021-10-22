Крупное поражение "Ромы" в Норвегии. Команда Моуринью впервые пропустила 6 мячей за 1008 матчей

Проигрыш с крупным счетом в матче против "Буде-Глимта" сопоставим с разгромом "Реала" от "Барселоны" 2010 года.

Поражение "Ромы" со счетом 1-6 в выездном матче Лиги конференций против норвежского "Буде-Глимт" стало одним из самых заметных в тренерской карьере Моуринью, сообщает Metro.

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Команды ушли на перерыв при счете 2-1, причем норвежская команда вела 2-0, прежде чем Карлес Перес отквитал один мяч.

[ + – ] Патрик Берг после второго гола норвежцев

Моуринью попытался внести изменения в игру. Итальянцы вышли на второй тайм сразу с тремя заменами: на поле появились Мхитарян, Кристанте и Шомуродов, призванные усилить атаку.

[ + – ] Эрик Ботхейм празднует забитый мяч

Еще две замены тренер "Ромы" провел на 60-й минуте матча, после того, как "Буде" забил третий: Эрик Ботхейм расстрелял вратаря с близкого расстояния. Ола Сольбаккен заставил римских "волков" ощутить всю горечь поражения, когда в изящном стиле забросил мяч в нижний угол после выхода один-на-один c Руем Патрисиу. Затем Амаль Пеллегрино, норвежец с танзанийскими корнями, и еще раз Сольбаккен довели счет совсем уж до неприличного.

Прежде за 1008 матчей тренерской карьеры ни одна команда Моуринью не пропускала шесть мячей. Это поражение можно сравнить только с разгромом "Реала" от "Барселоны" 2010 года.

На послематчевой пресс-конференции португалец признал, что норвежцы играли лучше и взял на себя ответственность за выбор состава на игру. Он объяснил, что решил провести ротацию, руководствуясь двумя соображениями.

Во-первых, чтобы поберечь и дать отдохнуть некоторым игрокам основы, которые не могут быть на поле "каждую минуту в каждой игре", а ведь футбол на искусственном газоне в холодную погоду чреват травмами.

Во-вторых, чтобы предоставить возможность проявить себя "игрокам, которые полностью выкладываются на тренировках", но получают мало игрового времени. "Все дело в том, что их первый состав был лучше нашего второго, если можно так выразиться", — подвел итог встречи португальский тренер.

Ранее Фокус сообщал, что "Заря" добилась первой победы в группе Лиге конференций. Команда Виктора Скрипника, в предыдущих турах проигравшая норвежскому "Буде-Глимту" и "Роме", все же сумела набрать первые очки в еврокубках текущего сезона.