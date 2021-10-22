Велика поразка "Роми" в Норвегії. Команда Моурінью вперше пропустила 6 м'ячів за 1 008 матчів

Програш із великим рахунком у матчі проти "Буде-Глімт" можна порівняти з розгромом "Реала" від "Барселони" 2010 року.

Поразка "Роми" з рахунком 1:6 у виїзному матчі Ліги конференцій проти норвезького "Буде-Глімт" стала однією з найпомітніших у тренерській кар'єрі Моурінью, повідомляє Metro.

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Команди пішли на перерву з рахунком 2:1, причому норвезька команда вела 2:0, перш ніж Карлес Перес відквитав один м'яч.

[ + – ] Патрік Берг після другого голу норвежців

Моурінью спробував внести зміни в гру. Італійці вийшли на другий тайм одразу з трьома замінами: на полі з'явилися Мхітарян, Крістанте і Шомуродов, покликані посилити атаку.

[ + – ] Ерік Ботхейм святкує забитий м'яч

Ще дві заміни тренер "Роми" провів на 60-й хвилині матчу, після того, як "Буде" забив третій: Ерік Ботхейм розстріляв воротаря зблизька. Ола Сольбаккен змусив римських "вовків" відчути всю гіркоту поразки, коли у витонченому стилі закинув м'яч у нижній кут після виходу один-на-один із Руєм Патрісіу. Потім Амаль Пеллегріно, норвежець з танзанійським корінням, і ще раз Сольбаккен довели рахунок зовсім уже до непристойного.

Раніше за 1 008 матчів тренерської кар'єри жодна команда Моурінью не пропускала шість м'ячів. Цю поразку можна порівняти тільки з розгромом "Реала" від "Барселони" 2010 року.

На післяматчевій пресконференції португалець визнав, що норвежці грали краще і взяв на себе відповідальність за вибір складу на гру. Він пояснив, що вирішив провести ротацію, керуючись двома міркуваннями.

По-перше, щоб поберегти і дати відпочити деяким гравцям основи, які не можуть бути на полі "кожну хвилину в кожній грі", але ж футбол на штучному газоні в холодну погоду може призвести до травм.

По-друге, щоб надати можливість проявити себе "гравцям, які повністю викладаються на тренуваннях", але отримують мало ігрового часу. "Уся справа в тому, що їхній перший склад був кращий, ніж наш другий, якщо можна так висловитися", — підбив підсумок зустрічі португальський тренер.

Раніше Фокус повідомляв, що "Зоря" досягла першої перемоги в групі Ліги конференцій. Команда Віктора Скрипника, яка в попередніх турах програла норвезькому "Буде-Глімт" і "Ромі", все ж зуміла набрати перші очки в єврокубках поточного сезону.