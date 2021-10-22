"Мы потеряли двух младенцев и это было ужасно": жена Фьюри рассказала о неудачных беременностях

Пэрис Фьюри написала два откровенных поста в Instagram. Девушка рассказала историю знакомства с будущим чемпионом мира и поделилась болезненным опытом.

Супруга чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри — Пэрис Фьюри рассказала о том, как начинались ее отношения с эпатажным боксером, а также о сложных моментах в их истории. Девушка написала длинный и трогательный пост на своей страничке в Instagram.

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Пэрис Фьюри поделилась снимком с мужем Тайсоном, сделанным всего через несколько недель после того, как пара начала встречаться в 2006 году.

Сейчас жене 33-летнего боксера Тайсона — 31 год. На снимке ей всего 16 лет, а Тайсону — 17. Пара поженилась через три года — в 2009 году.

В Instagram Пэрис рассказала фанатам о первых днях их отношений, заявив, что Тайсон Фьюри "много раз приглашал меня на свидание, прежде чем я ответила согласием!"

Она написала: "Молодая любовь! Можете ли вы поверить, что это были я и Тайсон в наши первые несколько недель знакомства в 2006 году. Мне было всего 16 лет, а Тайсону 17. Впервые мы встретились годом ранее на свадьбе, а затем снова на моем 16-м дне рождения.

Хотя я не могла поверить, что он был всего на год старше меня. Мне казалось, что ему было около 25, когда я впервые увидела его. Тайсон мне понравился с самого начала — он так отличался от других мальчиков.

Я не сразу сказала "да" его многочисленным предложениям на свидание, он делал это много раз, прежде чем я согласилась! Мне было очень важно, что он станет моим первым парнем", — рассказала девушка.

Она также описала подробности их первого свидания.

"Нашим первым свиданием был просмотр "Кинг-Конга" в кинотеатре, и позже я узнала, что после этого он сказал своим родителям, что собирается жениться на мне.

Наши первые годы свиданий — одни из моих самых любимых воспоминаний с Тайсоном. Это катание на коньках и пикники, это было действительно просто, но весело, и мы всегда говорили о нашем будущем вместе", — написала Пэрис Фьюри.

Пэрис, которая собирается выпустить книгу "Любовь и ярость" в конце текущего месяца, уже 12 лет замужем за Тайсоном Фьюри. У пары есть дети: Венесуэла (12 лет), Принц Джон Джеймс (9 лет), Принц Тайсон II (4 года), Принц Адонис Амасия (2 года), и Афина, которая родилась два месяца назад.

Тайсон и Пэрис Фьюри потеряли двух детей

Жена Фьюри откровенно поделилась "разрушительной" болью, которую она испытала после потери двух детей на пути к материнству. Она рассказала в посте в Instagram, что ее беременность не всегда протекала гладко. Эта публикация была приурочена к "Неделе осведомленности о младенческой смертности".

"К большому сожалению, мы потеряли двух младенцев, что было ужасно для нас обоих, и мое сердце переживает то же самое. Я пишу об этом в "Любви и ярости", и я никогда не перестану этого делать, но мне повезло, что рядом со мной были Тайсон и остальные члены моей семьи. Для многих это может быть очень одиноким опытом", — написала жена Тайсона Фьюри.

[ + – ] Семья Фьюри и их дочь Афина

Напомним, что ранее Пэрис Фьюри рассказывала, как спасла мужа от смерти, когда он пребывал в состоянии мощной депрессии.

10 октября Тайсон Фьюри одержал победу в третьем бою с Деонтеем Уайлдером и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. После боя американский боксер был госпитализирован.