Жена Тайсона Фьюри рассказала, как спасла ему жизнь

Пэрис Фьюри заявила, что имеет полное право поведать миру об обратной стороне жизни с легендой бокса и доказать, что с мужем ее держат вовсе не деньги.

Жена легендарного британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри, 31-летняя Пэрис Фьюри, анонсировала выход книги "Любовь и ярость", в которой откровенно рассказала о том, каково это – быть рядом с мировой знаменитостью, пишет The Sun.

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По словам Пэрис, она давно чувствовала необходимость написать исповедь, потому что имеет на это полное право:

"Большинство людей меня не знают. Они думают: "О, жена-блондинка". Мне столько раз говорили: "Тебе нужны только его деньги". Но они понятия не имеют, через что я прошла. Меня это не беспокоит, поскольку я знаю правду. Я просто надеюсь, что люди увидят нашу банальную историю любви и поймут, почему мы вместе так долго. Это история любви, которая преодолела не только проблемы с психическим здоровьем Тайсона, но и испытание славой".

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Пэрис Фьюри рассказала, что еще в начале их отношений Тайсон пообещал ей, что станет чемпионом мира, но тогда она не поверила в эти слов и надеялась, что у них будет нормальная жизнь. Когда же в 2015 году 33-летний Фьюри таки завоевал вожделенный титул, став №1 в мировом боксе, она не стремилась пользоваться его славой и предпочла оставаться в тени. Однако именно на тот момент на ее долю выпали самые тяжелые испытания.

В шаге от самоубийства и диагноз врачей

Выиграв бой с Владимиром Кличко, который был целью всей жизни Фьюри, боксер почувствовал опустошение, поскольку не знал, к чему еще стремиться, и впал в депрессию. Несмотря на то, что несколько раз был анонсирован реванш, британец больше не вышел на ринг с этим соперником. Масла в огонь подлил допинговый скандал, поскольку спортсмена заподозрили в том, что перед поединком с украинским боксером он принимал запрещенные вещества. Команда Фьюри всячески опровергала эти обвинения, однако британец решил приостановить карьеру, был дисквалифицирован и отказался от поясов.

Спортсмен начал активно употреблять алкоголь и наркотики. Дошло до того, что в 2015 году он даже подумывал покончить с собой. Через некоторое время Тайсону поставили диагноз "биполярное расстройство". Эти дни Пэрис вспоминает с ужасом.

"Я действительно много раз думала о том, чтобы бросить его, но я осталась, потому что я люблю человека, которым он является, со всеми его недостатками. Я знала, что если меня там нет, то некому будет за ним присматривать. Я чувствовала себя обязанным сохранить ему жизнь, и если бы я ушла, его бы здесь не было", – призналась она.

Миссис Фьюри говорит, что хоть они и были вместе, но испытывали одиночество:

"Это не была сказка. Психическое заболевание – такая сложная вещь. Тайсон был очень тяжело болен и был параноиком, а я была беременна и родила всех этих детей".

Свет в конце тоннеля

Женщина подчеркнула, что, несмотря на все трудности, пыталась сохранить семью:

"Когда Тайсон заговорил о своей проблеме, я поняла, что мы справимся. Он несколько раз ходил на терапию, и я бы посоветовала любому в такой ситуации поступать аналогично. Теперь мы на вершине мира, поэтому я точно знаю, что в конце тоннеля есть свет".

Тайсон Фьюри не только завязал с алкоголем и наркотиками, но и успешно вернулся в большой бокс.

Книга увидит свет уже 28 октября и будет наполнена большим количеством откровений, о многих из которых, по словам Пэрис, Тайсон даже не знает, и он "будет шокирован".

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Два месяца назад Пэрис родила супругу шестого ребенка – дочь Афину, и сейчас ее дни наполнены сплошной беготней, заботой о семье и детях.

История любви длиной в полжизни

В откровенной беседе с журналистами издания многодетная мать рассказала, что познакомилась с Тайсоном, когда ей было 15 лет, а ему – 17. Спустя три года после знакомства, в 2008-м пара поженилась и с тех пор не расставалась несмотря на все проблемы, которые возникали в браке. Семью держат вместе не только шестеро детей, но и цыганские корни, которые есть и у Пэрис, и у Тайсона, поэтому женщину часто называют Цыганской королевой по аналогии с прозвищем ее супруга (Цыганский король).

[ + – ] Пэрис Фьюри с детьми Венесуэлой, Джоном Джеймсом, Тайсоном II, Валенсией, Адонисом и Афиной Фото: Пэрис Фьюри/Instagram

Всех своих детей, а это Венесуэла, Джон Джеймс, Тайсон II, Валенсия, Адонис и Афина, пара величает принцами и принцессами.

[ + – ] Чемпион и его дети Фото: Пэрис Фьюри/Instagram

В дальнейшем троих сыновей-принцев Тайсон хочет видеть боксерами, которые продолжат спортивную династию.

[ + – ] Тайсон Фьюри хочет, чтобы его сыновья тоже стали боксерами Фото: Пэрис Фьюри/Instagram

Изначально супруги планировали завести 10 детей, однако после того, как младшая дочь провела две недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких из-за проблем с дыханием, Пэрис засомневалась в том, стоит ли дальше расширять семью:

"Сейчас Афина здорова, но это был стресс. Я не хотела бы снова переживать это".

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Напомним, Тайсон Фьюри в сложнейшем бою в Лас-Вегасе в супертяжелом весе против 35-летнего американца Деонтея Уайлдера защитил чемпионский пояс по версии WBC, нокаутировав противника в 11 раунде.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может снова сойтись в поединке с Цыганским королем.