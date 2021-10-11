Дружина Тайсона Ф'юрі розповіла, як урятувала йому життя

Періс Ф'юрі заявила, що має повне право розповісти світу про зворотній бік життя з легендою та довести, що з чоловіком її тримають зовсім не гроші.

Дружина легендарного британського боксера-важкоатлета Тайсона Ф'юрі, 31-річна Періс Ф'юрі, анонсувала вихід книги "Любов і лють", у якій відверто розповіла про те, як це — бути поруч зі світовою знаменитістю, пише The Sun.

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За словами Періс, вона давно відчувала необхідність написати сповідь, бо має на це повне право:

"Більшість людей мене не знають. Вони думають: "О, дружина-блондинка". Мені стільки раз говорили: "Тобі потрібні тільки його гроші". Але вони й гадки не мають, через що я пройшла. Мене це не турбує, оскільки я знаю правду. Я просто сподіваюся, що люди побачать нашу банальну історію кохання та зрозуміють, чому ми разом так довго. Це історія кохання, яка подолала не тільки проблеми з психічним здоров'ям Тайсона, але й випробування славою".

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Періс Ф'юрі розповіла, що ще на початку їхніх стосунків Тайсон пообіцяв їй, що стане чемпіоном світу, але тоді вона не повірила в ці слова та сподівалася, що в них буде нормальне життя. Коли ж у 2015 році 33-річний Ф'юрі таки завоював жаданий титул, ставши №1 у світовому боксі, вона не прагнула користуватися його славою та вважала за краще залишатися в тіні. Однак саме тоді на її долю випали найважчі випробування.

За крок від самогубства та діагноз лікарів

Вигравши бій із Володимиром Кличком, який був метою всього життя Ф'юрі, боксер відчув спустошення, оскільки не знав, до чого ще прагнути, і впав у депресію. Незважаючи на те, що кілька разів був анонсований реванш, британець більше не вийшов на ринг із цим суперником. Масла у вогонь підлив допінговий скандал, оскільки спортсмена запідозрили в тому, що перед поєдинком із українським боксером він приймав заборонені речовини. Команда Ф'юрі всіляко спростовувала ці звинувачення, проте британець вирішив призупинити кар'єру, був дискваліфікований і відмовився від поясів.

Спортсмен почав активно вживати алкоголь і наркотики. Дійшло до того, що у 2015 році він навіть подумував покінчити з собою. Через деякий час Тайсону поставили діагноз "біполярний розлад". Ці дні Періс згадує з жахом.

"Я дійсно багато разів думала про те, щоб кинути його, але я залишилася, тому що я люблю людину, якою він є, з усіма його недоліками. Я знала, що якщо мене там немає, то не буде кому за ним доглядати. Я відчувала себе зобов'язаною зберегти йому життя, і якби я пішла, його б тут не було", — зізналася вона.

Місіс Ф'юрі каже, що хоч вони й були разом, але відчували самотність:

"Це не була казка. Психічне захворювання — така складна річ. Тайсон був дуже тяжко хворий і був параноїком, а я була вагітна та народила всіх цих дітей".

Світло в кінці тунелю

Жінка підкреслила, що, незважаючи на всі труднощі, намагалася зберегти сім'ю:

"Коли Тайсон заговорив про свою проблему, я зрозуміла, що ми впораємося. Він кілька разів ходив на терапію, і я б порадила будь-кому в такій ситуації робити аналогічно. Тепер ми на вершині світу, тому я точно знаю, що в кінці тунелю є світло".

Тайсон Ф'юрі не тільки зав'язав із алкоголем і наркотиками, а й успішно повернувся у великий бокс.

Книга побачить світ уже 28 жовтня та буде наповнена великою кількістю одкровень, про багато з яких, за словами Періс, Тайсон навіть не знає, і він "буде шокований".

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Два місяці тому Періс народила чоловікові шосту дитину — дочку Афіну, і зараз її дні наповнені суцільною біганиною, турботою про сім'ю та дітей.

Історія кохання довжиною в пів життя

У відвертій розмові з журналістами видання багатодітна мати розповіла, що познайомилася з Тайсоном, коли їй було 15 років, а йому — 17. Через три роки після знайомства, у 2008-му, пара одружилася і з тих пір не розлучалася, незважаючи на всі проблеми, які виникали в шлюбі. Сім'ю тримають разом не тільки шестеро дітей, але й циганське коріння, яке є і в Періс, і в Тайсона, тому жінку часто називають Циганського королевою за аналогією з прізвиськом її чоловіка (Циганський король).

[ + – ] Періс Ф'юрі з дітьми Венесуелою, Джоном Джеймсом, Тайсоном II, Валенсією, Адонісом і Афіною Фото: Пэрис Фьюри/Instagram

Усіх своїх дітей, а це Венесуела, Джон Джеймс, Тайсон II, Валенсія, Адоніс та Афіна, пара величає принцами та принцесами.

[ + – ] Чемпіон і його діти Фото: Пэрис Фьюри/Instagram

Надалі трьох синів-принців Тайсон хоче бачити боксерами, які продовжать спортивну династію.

[ + – ] Тайсон Ф'юрі хоче, щоб його сини теж стали боксерами Фото: Пэрис Фьюри/Instagram

Спочатку подружжя планувало завести 10 дітей, однак після того, як молодша дочка провела два тижні в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів через проблеми з диханням, Періс засумнівалася в тому, чи варто далі розширювати сім'ю:

"Зараз Афіна здорова, але це був стрес. Я не хотіла б знову переживати це".

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Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі в складному бою в Лас-Вегасі в суперважкій вазі проти 35-річного американця Деонтея Вайлдера захистив чемпіонський пояс за версією WBC, нокаутувавши противника в 11 раунді.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко може знову зійтися в поєдинку з Циганським королем.