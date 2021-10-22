"Ми втратили двох немовлят і це було жахливо": дружина Ф'юрі розповіла про невдалі вагітності

Періс Ф'юрі написала два відвертих пости в Instagram. Дівчина розповіла історію знайомства з майбутнім чемпіоном світу і поділилася болісним досвідом.

Дружина чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі — Періс Ф'юрі розповіла про те, як починалися її стосунки з епатажним боксером, а також про складні моменти в їх історії. Дівчина написала довгий і зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram.

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Періс Ф'юрі поділилася знімком з чоловіком Тайсоном, зробленим всього через кілька тижнів після того, як пара почала зустрічатися в 2006 році.

Зараз дружині 33-річного боксера Тайсона — 31 рік. На знімку їй всього 16 років, а Тайсону — 17. Пара одружилася через три роки — у 2009 році.

В Instagram Періс розповіла фанатам про перші дні їх стосунків, заявивши, що Тайсон Ф'юрі "багато разів запрошував мене на побачення, перш ніж я відповіла згодою!"

Вона написала: "Молода любов! Чи можете ви повірити, що це були я і Тайсон в наші перші кілька тижнів знайомства у 2006 році. Мені було всього 16 років, а Тайсону 17. Наша перша зустріч відбулася роком раніше на весіллі, а потім знову на моєму 16-му дні народження.

Хоча я не могла повірити, що він був всього на рік старший за мене. Мені здавалося, що йому було близько 25, коли я вперше побачила його. Тайсон мені сподобався з самого початку — він так відрізнявся від інших хлопчиків.

Я не відразу сказала "так" його численним пропозиціям на побачення, він робив це багато разів, перш ніж я погодилася! Мені було дуже важливо, що він стане моїм першим хлопцем", — розповіла дівчина.

Вона також описала подробиці їх першого побачення.

"Нашим першим побаченням був перегляд "Кінг-Конга" в кінотеатрі, і пізніше я дізналася, що після цього він сказав своїм батькам, що збирається одружитися зі мною.

Наші перші роки побачень — одні з моїх найулюбленіших спогадів з Тайсоном. Це катання на ковзанах і пікніки, це було справді просто, але весело, і ми завжди говорили про наше майбутнє разом", — написала Періс Ф'юрі.

Періс, яка збирається випустити книгу "Любов і лють" наприкінці поточного місяця, вже 12 років заміжня за Тайсоном Ф'юрі. У пари є діти: Венесуела (12 років), Принц Джон Джеймс (9 років), Принц Тайсон II (4 роки), Принц Адоніс Амасія (2 роки), і Афіна, яка народилася два місяці тому.

Тайсон і Періс Ф'юрі втратили двох дітей

Дружина Ф'юрі відверто поділилася "руйнівним" болем, якого вона зазнала після втрати двох дітей на шляху до материнства. Вона розповіла в пості в Instagram, що її вагітність не завжди протікала гладко. Ця публікація була приурочена до "Тижня обізнаності про малюкову смертність".

"На превеликий жаль, ми втратили двох немовлят, що було жахливо для нас обох, і моє серце переживає те ж саме. Я пишу про це в "Любові і люті", і я ніколи не перестану цього робити, але мені пощастило, що поруч зі мною були Тайсон та інші члени моєї сім'ї. Для багатьох це може бути дуже самотнім досвідом", — написала дружина Тайсона Ф'юрі.

[ + – ] Сім'я Ф'юрі та їхня дочка Афіна

Нагадаємо, що раніше Періс Ф'юрі розповідала, як врятувала чоловіка від смерті, коли він перебував у стані сильної депресії.

10 жовтня Тайсон Ф'юрі здобув перемогу в третьому бою з Деонтеєм Уайлдером і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Після бою американський боксер був госпіталізований.