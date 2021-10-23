Футболисты убегали с поля: матч между клубами "Сумы" и "Перемога" закончился массовой дракой (видео)

Потасовка с участием болельщиков началось еще до финального свистка. В ходе драки использовали и слезоточивый газ.

Встреча клубов "Сумы" и "Перемога" в рамках пятнадцатого тура Второй лиги Украины в группе Б закончилась массовым побоищем с участием футбольных фанатов. В дополнительное время второго раунда болельщики начали драку возле боковой линии, которая перенеслась и на поле.

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Полицейским удалось остановить побоище. Впрочем, болельщики пытались атаковать футболистов, из-за чего игрокам пришлось спешно покинуть поле.

Во ходе конфликта был использован и слезоточивый газ.

По итогу судейская бригада решила прекратить матч. Финальный счет встречи — 1:3 в пользу "Перемоги".

По итогам этого матча ФК "Сумы" занимает последнюю позицию в турнирной таблице группы Б Второй лиги Украины. За 14 игр клубу удалось набрать лишь 5 очков. Днепровский ФК "Перемога" же расположился на пятой строчке: за 15 матчей в их активе 29 очков.

Напомним, в начале октября между игроками команд из Первой лиги Украины произошла драка на поле. По итогам потасовки двое футболистов получили красные карточки на 90+8 минуте игры.

В сентябре во время матча Второй лиги Перемышлянского района Львовской области также произошла массовая драка. Конфликт с участием игроков, болельщиков и судей начался после пропущенного гола.