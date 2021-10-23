Футболісти тікали з поля: матч між клубами "Суми" і "Перемога" закінчився масовою бійкою (відео)

Конфлікт за участю уболівальників почався ще до фінального свистка. В ході бійки використовували й сльозогінний газ.

Зустріч клубів "Суми" і "Перемога" в рамках п'ятнадцятого туру Другої ліги України в групі Б закінчилася масовою бійкою за участю футбольних фанатів. У додатковий час другого раунду вболівальники почали бійку біля бокової лінії, яка перенеслася і на поле.

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Поліцейським вдалося зупинити побоїще. Втім, вболівальники намагалися атакувати футболістів, через що гравцям довелося спішно покинути поле.

У ході конфлікту був використаний і сльозогінний газ.

У результаті суддівська бригада вирішила припинити матч. Фінальний рахунок зустрічі — 1:3 на користь "Перемоги".

За підсумками цього матчу ФК "Суми" займає останню позицію в турнірній таблиці групи Б другої ліги України. За 14 ігор клубу вдалося набрати лише 5 очок. Дніпровський ФК "Перемога" же розташувався на п'ятому місці: за 15 матчів в їх активі 29 очок.

Нагадаємо, на початку жовтня між гравцями команд з Першої ліги України відбулася бійка на полі. У результаті конфлікту двоє футболістів отримали червоні картки на 90+8 хвилині гри.

У вересні під час матчу другої ліги Перемишлянського району Львівської області також сталася масова бійка. Конфлікт за участю гравців, уболівальників і суддів почався після пропущеного гола.