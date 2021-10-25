"Часто думаю о вас": Кличко написал пост об умершем тренере (фото)

Экс-чемпион мира вспомнил о наставнике, под руководством которого одержал самые яркие победы в карьере

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко опубликовал фотографию со своим бывшим тренером Эммануэлем Стюардом и посвятил ему несколько строк в своем блоге в Instagram.

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"Я думаю о вас довольно часто. Поминаю вас в этот день вашей кончины. Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что вы были моим наставником и поощряли мою любовь к этому замечательному виду спорта — боксу", — написал Владимир Кличко.

Эмануэль Стюард ушел из жизни 25 октября 2012 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь.

За свою карьеру американский специалист работал не только с Владимиром Кличко, но и с такими боксерами, как Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. Украинский боксер начал работу со специалистом в начале 2004 года и за восемь лет совместной работы выиграл чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Кличко потерял все титулы в 2015 году, проиграв британцу Тайсону Фьюри, а затем упустил возможность вернуть награды, уступив другому британцу — Энтони Джошуа.

В августе Владимир Кличко впечатлил своих поклонников отличной физической формой. Несмотря на свой зрелый возраст, спортсмен продолжает держать себя в тонусе. Ранее в западной прессе начали появляться слухи, что Кличко-младший готов возобновить карьеру, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о смерти заслуженного тренера Украины по футболу — Сергея Морозова. 71-летний специалист ушел из жизни из-за коронавируса. В последние 13 лет Сергей Морозов работал экспертом на футбольных телеканалах.