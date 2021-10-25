"Часто думаю про вас": Кличко написав пост про померлого тренера (фото)

Ексчемпіон світу згадав про наставника, під керівництвом якого здобув найяскравіші перемоги в кар'єрі.

Легендарний український боксер Володимир Кличко опублікував фотографію зі своїм колишнім тренером Еммануелем Стюардом і присвятив йому кілька рядків у своєму блозі в Instagram.

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"Я думаю про вас досить часто. Поминали вас у цей день вашої смерті. Спасибі, Емануель Стюард, за час, проведений разом. Спасибі за те, що ви були моїм наставником і заохочували мою любов до цього чудового виду спорту — боксу", — написав Володимир Кличко.

Емануель Стюард пішов з життя 25 жовтня 2012 року у віці 68 років. Причиною смерті стала тривала онкологічна хвороба.

За свою кар'єру американський фахівець працював не тільки з Володимиром Кличком, але і з такими боксерами, як Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс. Український боксер почав роботу з фахівцем на початку 2004 року і за вісім років спільної роботи виграв чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring. Кличко втратив всі титули у 2015 році, програвши британцеві Тайсону Ф'юрі, а потім упустив можливість повернути нагороди, поступившись іншому британцеві — Ентоні Джошуа.

У серпні Володимир Кличко вразив своїх шанувальників чудовою фізичною формою. Незважаючи на свій зрілий вік, спортсмен продовжує тримати себе в тонусі. Раніше в західній пресі почали з'являтися чутки, що Кличко-молодший готовий відновити кар'єру, щоб побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у 45 років.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про смерть заслуженого тренера України з футболу — Сергія Морозова. 71-річний фахівець пішов з життя через коронавірус. Останні 13 років Сергій Морозов працював експертом на футбольних телеканалах.