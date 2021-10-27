"Мариуполь" - "Динамо", "Черноморец" - "Шахтер": где смотреть матчи 1/8 Кубка Украины

В борьбу за национальный трофей вступают гранды украинского футбола

В розыгрыше Кубка Украины по футболу началась стадия 1/8 финала.

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26 октября уже определился первый четвертьфиналист: им стал футбольный клуб "Александрия", обыгравший в Харькове "Металлист-1925" со счетом 5:2. Еще три матча 1/8 финала состоятся сегодня, 27 октября.

Начиная с этой стадии в борьбу за трофей вступают гранды украинского футбола: "Шахтер" и "Динамо". Киевляне находятся в статусе действующего обладателя Кубка: в мае, в Тернополе, киевский клуб одержал победу над луганской "Зарей", что в сумме с победой в чемпионате Украины позволило "Динамо" отпраздновать золотой дубль.

"Мариуполь" — "Динамо": где смотреть?

Смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины "Мариуполь" — "Динамо" можно на телеканале "Футбол 2" или онлайн-сервисе Oll.tv. С точки зрения интриги ждать сенсацию в этой встрече, пожалуй, не стоит. В чемпионате Украины на данный момент "Мариуполь" является единоличным аутсайдером — у приазовцев только 4 очка в 12 матчах и заслуженная последняя строчка. "Динамо", напротив, не знает поражений и идет на первом месте. Не верят в сенсацию и букмекеры — на победу "Динамо" ставки принимают с коэффициентом 1.21, а на "Мариуполь" — 12.00. В Донецкую область киевляне отправились в составе из 21 футболиста, но без Карлоса Де Пены, Виталия Буяльского и Владислава Супряги.

Начало матча — в 17:00.

"Черноморец" — "Шахтер": где смотреть?

Если "Мариуполь" в кругу болельщиков называют фарм-клубом "Шахтера" из-за большого количества арендованных, то этим летом такую же взаимосвязь можно проследить и между "Черноморцем" и "Динамо". Одесситы арендовали у киевлян аж 12 футболистов. Таким образом, в обоих матчах 1/8 финала Кубка Украины можно ожидать ожесточенной борьбы. Но как и в матче "Мариуполь" — "Динамо", в игре "Черноморец" — "Шахтер" тоже практически отсутствует интрига. Букмекеры отводят на победу донецкого клуба коэффициент 1.21, а в "Черноморец" верят чуть больше, чем в "Мариуполь" — 11.5. Практика массовой аренды футболистов приводит к плачевным результатам: одесситы также находятся в зоне вылета в чемпионате, имея в активе только 7 очков и, как следствие, 15-е место в таблице.

Смотреть матч "Черноморец" — "Шахтер" можно на телеканале "Футбол 2", начало игры — в 19:30.

"Верес" — "Ворскла": где смотреть?

Прогноз на матч "Верес" — "Ворскла" существенно отличается от предыдущих пар. В Луцке, где временно проводит свои матче клуб из Ровно, встретятся команды, между которыми нет огромной разницы в классе. В чемпионате Украины "Ворскла" борется за бронзовые медали, а "Верес" стойко идет в середине таблицы. Но в кубковых турнирах все решается в одном конкретном матче, поэтому назвать победителя этой пары однозначно пока нельзя. Сомневаются и букмекеры: на победу "Ворсклы" принимают ставки с коэффициентом 2.08, а на "Верес" — 3.40.

Смотреть матч "Верес" — "Ворскла" можно на телеканале "Футбол 1", начало игры — в 14:00.

Расписание трансляций матчей 1/8 финала Кубка Украины