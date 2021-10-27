"Маріуполь" — "Динамо", "Чорноморець" — "Шахтар": де дивитись матчі 1/8 Кубка України

У боротьбу за національний трофей вступають гранди українського футболу.

У розіграші Кубка України з футболу розпочалася стадія 1/8 фіналу.

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26 жовтня вже визначився перший чвертьфіналіст: ним став футбольний клуб "Олександрія", який обіграв у Харкові "Металіст-1925" з рахунком 5:2. Ще три матчі 1/8 фіналу відбудуться сьогодні, 27 жовтня.

Починаючи з цієї стадії у боротьбу за трофей вступають гранди українського футболу: "Шахтар" та "Динамо". Кияни перебувають у статусі чинного володаря Кубка: у травні, у Тернополі, київський клуб здобув перемогу над луганською "Зорею", що в сумі з перемогою в чемпіонаті України дозволило "Динамо" відсвяткувати золотий дубль.

"Маріуполь" — "Динамо": де дивитися?

Дивитися матч 1/8 фіналу Кубка України "Маріуполь" — "Динамо" можна на телеканалі "Футбол 2" чи онлайн-сервісі Oll.tv. З точки зору інтриги чекати на сенсацію в цій зустрічі, мабуть, не варто. У чемпіонаті України наразі "Маріуполь" є одноосібним аутсайдером — у приазовців лише 4 очки в 12 матчах і заслужений останній рядок. "Динамо", навпаки, не знає поразок і тримається на першому місці. Не вірять у сенсацію і букмекери — на перемогу "Динамо" ставки приймають із коефіцієнтом 1.21, а на "Маріуполь" — 12.00. У Донецьку область кияни вирушили у складі з 21 футболіста, але без Карлоса Де Пени, Віталія Буяльського та Владислава Супряги.

Початок матчу – о 17:00.

"Чорноморець" — "Шахтар": де дивитися?

Якщо "Маріуполь" у колі вболівальників називають фарм-клубом "Шахтаря" через велику кількість орендованих, то цього літа такий самий взаємозв'язок можна простежити і між "Чорноморцем" та "Динамо". Одесити орендували у киян аж 12 футболістів. Так, в обох матчах 1/8 фіналу Кубка України очікується запекла боротьба. Але як і в матчі "Маріуполь" — "Динамо", у грі "Чорноморець" — "Шахтар" теж практично відсутня інтрига. Букмекери відводять на перемогу донецького клубу коефіцієнт 1.21, а в "Чорноморець" вірять трохи більше, ніж у "Маріуполь" — 11.5. Практика масової оренди футболістів призводить до плачевних результатів: одесити також перебувають у зоні вильоту в чемпіонаті, маючи в активі лише 7 очок і, як наслідок, 15 місце в таблиці.

Дивитися матч "Чорноморець" — "Шахтар" можна на телеканалі "Футбол 2", початок гри — о 19:30.

"Верес" — "Ворскла": де дивитися?

Прогноз на матч "Верес" — "Ворскла" суттєво відрізняється від попередніх пар. У Луцьку, де тимчасово проводить свої матчі клуб із Рівного, зустрінуться команди, між якими немає величезної різниці у класі. У чемпіонаті України "Ворскла" виборює бронзові медалі, а "Верес" стійко тримається в середині таблиці. Але в кубкових турнірах все вирішується в одному конкретному матчі, тому назвати переможця цієї пари однозначно поки що не можна. Сумніваються і букмекери: на перемогу "Ворскли" беруть ставки з коефіцієнтом 2.08, а на "Верес" — 3.40.

Дивитися матч "Верес" — "Ворскла" можна на телеканалі "Футбол 1", початок гри — о 14:00.