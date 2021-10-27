"С гордостью заявляю, что я - гей": австралийский футболист сделал каминг-аут

Игрок "Аделаиды Юнайтед" стал первым открытым геем среди всех профессиональных футболистов в высших дивизионах

Австралийский полузащитник "Аделаиды Юнайтед" Джошуа Кавалло сделал каминг-аут. Игрок опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

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"Сегодня я готов рассказать кое о чем личном. Наконец-то я могу спокойно сказать об этом. С гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим больше шести лет, и я рад, что могу откровенно сказать об этом.

В детстве мне всегда приходилось скрывать это, потому что я стыдился. Мне было стыдно, что я не смогу заниматься любимым делом и быть геем. Я учился скрывать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста.

Удивительно осознавать, что в настоящее время нет профессиональных футболистов-геев, не только в Австралии, но и во всем мире. Надеюсь, в ближайшем будущем это изменится. Я хочу, чтобы другие игроки в схожей ситуации почувствовали, что они не одиноки", — написал Кавалло.

[ + – ] Пост Джоша Кавалло о сексуальной ориентации

Футболиста уже поддержал главный тренер команды Карл Вирт. Он отметил, что игроку понадобилось определенное мужество, чтобы публично рассказать о своей ориентации.

"Я хочу, чтобы все мои игроки чувствовали себя комфортно и были такими, какие они есть, на стадионе и за его пределами. Чтобы Джош достиг успеха в своей карьере, у него должна быть свобода быть собой. Я его полностью поддерживаю", — отметил Вирт, которого цитирует издание Bestinau.

В начале октября глава ЛГБТ-фанатов лондонского "Арсенала" призвал футболистов не стесняться и признаваться в своей сексуальной ориентации. "Увидеть открытого гея в мужском футболе – мечта любого, кто участвовал в вовлечении ЛГБТ в футбол", — заявил тогда Джордж Райс, глава организации "Gay Gooners".