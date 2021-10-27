"З гордістю заявляю, що я – гей": австралійський футболіст здійснив камінг-аут

Гравець "Аделаїди Юнайтед" став першим відкритим геєм серед усіх професійних футболістів у найвищих дивізіонах.

Австралійський півзахисник "Аделаїди Юнайтед" Джошуа Кавалло здійснив камінг-аут. Гравець опублікував відповідну заяву на своїй сторінці у Twitter.

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"Сьогодні я готовий розповісти про щось особисте. Нарешті я можу спокійно сказати про це. З гордістю публічно заявляю про те, що я гей. Я щасливий, що ухвалив рішення про камінг-аут. Я боровся з цим понад шість років, і я радий, що можу відверто сказати про це.

У дитинстві мені доводилося завжди приховувати це, бо я соромився. Мені було соромно, що я не зможу займатися улюбленою справою та бути геєм. Я вчився приховувати свої почуття, щоб відповідати образу професійного футболіста.

Дивно усвідомлювати, що нині немає професійних футболістів-геїв, не лише в Австралії, а й у всьому світі. Сподіваюся, найближчим часом це зміниться. Я хочу, щоб інші гравці у схожій ситуації відчули, що вони не самотні", — написав Кавалло.

[ + – ] Твіт Джоша Кавалло про сексуальну орієнтацію

Футболіста вже підтримав головний тренер команди Карл Вірт. Він зазначив, що гравцеві знадобилася певна мужність, щоб публічно розповісти про свою орієнтацію.

"Я хочу, щоб усі мої гравці почувалися комфортно і були такими, якими вони є, на стадіоні та за його межами. Щоб Джош досяг успіху у своїй кар'єрі, у нього має бути свобода бути собою. Я його повністю підтримую", — зазначив Вірт, якого цитує видання Bestinau.

На початку жовтня глава ЛГБТ-фанатів лондонського "Арсеналу" закликав футболістів не соромитися та зізнаватися у своїй сексуальній орієнтації. "Побачити відкритого гея у чоловічому футболі — мрія будь-кого, хто брав участь у залученні ЛГБТ до футболу", — заявив тоді Джордж Райс, глава організації "Gay Gooners".