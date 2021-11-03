Спустя шесть лет на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" сыграет с "Шахтером"

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Шахтер" все еще не забивал. Чтобы продолжить борьбу в еврокубках весной, "горнякам" нужно брать очки во всех оставшихся матчах

В среду, 3 ноября, в Мадриде состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов: "Реал" примет "Шахтер".

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Турнирный расклад в группе D после половины сыгранных матчей остается запутанным: "Шериф" и "Реал" набрали по шесть очков, у "Интера" — 4, а "Шахтер" остается на последней позиции с одним пунктом.

"Реал" Мадрид — "Шахтер": прогноз на матч

Испанский клуб набрал ход после небольшого сбоя в сентябре. Да, "галактикос" все еще нестабильны и могут терять очки на ровном месте, но в целом, их результаты улучшились. В октябре "Реал" проиграл только "Эспаньолу" в начале месяца (1:2), а затем выиграл у "Барселоны" (3:2), сыграл вничью с "Осасуной" (0:0) и обыграл "Эльче" (2:1). В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти разнесла "Шахтер" со счетом 5:0. И разница в классе в этом матче была ощутимой.

Букмекеры отдают предпочтение мадридскому клубу: на победу хозяев принимаются ставки с коэффициентом 1.22, на ничью — 6.80 и на победу "Шахтера" — 14.5.

"Реал" — "Шахтер": где смотреть трансляцию

Смотреть матч "Реал" — "Шахтер" можно на онлайн-сервисе MEGOGO или в приложении Volia TV. Начало игры — в 19:45 по киевскому времени. Интересно, что команды сыграют на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где в последний раз встречались аж в 2015 году. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, когда "Реал" и "Шахтер" играли в одной группе, мадридский матч проходил на стадионе "Альфредо Ди Стефано", поскольку основная арена "Реала" находилась на реконструкции.

Прогноз на матч: лебединая песня Дентиньо?

Этот матч может стать одним из последних для бразильского форварда "Шахтера" Дентиньо. Этот футболист присоединился к команде в далеком 2011 году и выступал за "Шахтер" почти 10 лет, с перерывом на небольшую аренду в "Бешикташ". Контракт футболиста, по неофициальной информации, заканчивается 8 ноября, но сам игрок уверяет, что связан обязательствами с клубом до 31 декабря. Ценность Дентиньо в матчах с "Реалом" очень высока — он забивал мадридскому клубу и в 2015, и в 2020 годах. По информации бразильского издания Torcedores, Дентиньо намерен вернуться в "Коринтианс". В январе футболисту исполнится 33 года.

Напомним, накануне свой матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов провело киевское "Динамо". Команда Мирчи Луческу в Киеве проиграла "Барселоне" со счетом 0:1, а победный мяч забил Ансу Фати.