Через шість років на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" зіграє із "Шахтарем"

У поточному розіграші Ліги чемпіонів "Шахтар" ще не забивав. Щоб продовжити боротьбу в єврокубках навесні, "гірникам" потрібно брати очки в усіх матчах, що залишилися.

У середу, 3 листопада, у Мадриді відбудеться матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів: "Реал" прийматиме "Шахтар".

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Турнірний розклад у групі D після половини зіграних матчів залишається заплутаним: "Шериф" і "Реал" набрали по шість очок, в "Інтера" — 4, а "Шахтар" залишається на останній позиції з одним пунктом.

"Реал" Мадрид — "Шахтар": прогноз на матч

Іспанський клуб набрав хід після невеликого збою у вересні. Так, "галактікос" все ще нестабільні та можуть втрачати очки на рівному місці, але загалом їхні результати покращилися. У жовтні "Реал" програв лише "Еспаньйолу" на початку місяця (1:2), а потім виграв у "Барселони" (3:2), зіграв унічию з "Осасуною" (0:0) та обіграв "Ельче" (2:1). У Лізі чемпіонів команда Карло Анчелотті рознесла "Шахтар" із рахунком 5:0. І різниця у класі в цьому матчі була відчутною.

Букмекери віддають перевагу мадридському клубу: на перемогу господарів приймаються ставки з коефіцієнтом 1.22, на нічию — 6.80 та на перемогу "Шахтаря" — 14.5.

"Реал" — "Шахтар": де дивитися трансляцію

Дивитися матч "Реал" — "Шахтар" можна на онлайн-сервісі MEGOGO або в програмі Volia TV. Початок гри — о 19:45 за київським часом. Цікаво, що команди зіграють на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", де востаннє зустрічалися аж у 2015 році. У минулому розіграші Ліги чемпіонів, коли "Реал" і "Шахтар" грали в одній групі, мадридський матч проходив на стадіоні "Альфредо Ді Стефано", оскільки основна арена "Реала" була на реконструкції.

Прогноз на матч: лебедина пісня Дентіньйо?

Цей матч може стати одним з останніх для бразильського форварда "Шахтаря" Дентіньйо. Цей футболіст приєднався до команди в далекому 2011 році та виступав за "Шахтар" майже 10 років, із перервою на невелику оренду в "Бешикташ". Контракт футболіста, за неофіційною інформацією, закінчується 8 листопада, але сам гравець запевняє, що пов’язаний зобов'язаннями з клубом до 31 грудня. Цінність Дентіньйо в матчах із "Реалом" дуже висока — він забивав мадридському клубу і в 2015, і в 2020 роках. За інформацією бразильського видання Torcedores, Дентіньйо має намір повернутися до "Корінтіансу". У січні футболісту виповниться 33 роки.

Нагадаємо, напередодні свій матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів провело київське "Динамо". Команда Мірчі Луческу в Києві програла "Барселоні" з рахунком 0:1, а переможний м'яч забив Ансу Фаті.