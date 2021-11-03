Хет-трик Роберта Левандовски выводит "Баварию" в плей-офф (фото)

Роберт Левандовски отметил свой сотый матч в Лиге чемпионов хет-триком в игре против "Бенфики". Эта победа гарантировала немецкому клубу место в следующей стадии турнира.

Вначале польский нападающий замкнул навес Кингсли Комана, а затем ассистировал Сержу Гнабри, который эффектно забил пяткой.

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[ + – ] Серж Гнабри и Роберт Левандовски организовали второй мяч в вотора "Бенфики"

Свой второй гол Левандовски положил в сетку после того, к в контратаке Лерой Сане вывел его один на один с голкипером лиссабонцев. Нападающий сблизился с вратарем и непринужденно перебросил через него круглого.

Третий гол одного из главных претендентов на "Золотой мяч" в нынешнем году был похож на предыдущий.

[ + – ] У Роберта Левандовски лучшая статистика в матчах Лиги Чемпионов. Он — самый эффективный игрок ЛЧ с 81 голом в 100 матчах. Следом идет Месси, Роналду, Бензема, Мюллер и Ибрагимович.

Но в этот раз он перебросил кипера с правого фланга, а ассист записал на свой счет вратарь Мануэль Нойер.

[ + – ] Мануэль Нойер ассистирует своему нападающему.

Левандовски мог уйти с поля с четырьмя голами, но не реализовал пенальти.

Сейчас на счету Левандовски четыре хет-трика в 100 матчах Лиги чемпионов, в которых он, в общей сложности, забил 81 мяч.

В текущем сезона на счету поляка уже 22 гола в 18 матчах за мюнхенский клуб, в т.ч. 8 в 4 лигочемпионских играх.

Выиграв все свои четыре матча и отличившись при этом 17 раз в воротах соперников, "Бавария" возглавляет свою группу ЛЧ. На 6 пунктов от нее отстает "Барселона", а "Бенфика" — третья с четырьмя очками. "Динамо" же замыкает группу, в активе киевлян только нулевая ничья с "Бенфикой", а разница забитых и пропущенных — 0:7.

В этом розыгрыше ЛЧ украинским клубам до сих пор не удалось ни разу забить. Возможно, удачливее окажется "Шахтер", который сегодня выйдет на поле "Сантьяго Бернабеу", шесть лет спустя. Чтобы выйти в плей-офф еврокубков — Лиги чемпионов или Лиги Европы — "горнякам" нужно набирать очки в каждом из оставшихся поединков.

Ранее Фокус сообщал, что тренер "Динамо" назвал несправедливым то, что "Динамо" не удалось добиться хотя бы ничьей в домашнем матче с "Барселоной". На послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу посетовал на несправедливость счета и похвалил своих футболистов, несмотря на поражение, особо ответив центральных защитников.