Хет-трик Роберта Левандовскі виводить "Баварію" в плей-офф (фото)

Роберт Левандовскі відзначив свій сотий матч у Лізі чемпіонів хет-триком у грі проти "Бенфіки". Ця перемога гарантувала німецькому клубу місце в наступній стадії турніру.

Спочатку польський нападник замкнув навіс Кінгслі Комана, а потім асистував Сержу Гнабрі, котрий ефектно забив п'ятою.

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[ + – ] Серж Гнабрі та Роберт Левандовскі організували другий м'яч у ворота "Бенфіки"

Свій другий гол Левандовскі поклав у сітку після того, як у контратаці Лерой Сані вивів його віч-на-віч із голкіпером лісабонців. Нападник зблизився з воротарем і невимушено перекинув через нього круглого.

Третій гол одного з головних претендентів на "Золотий м'яч" цього року був схожий на попередній.

[ + – ] Роберт Левандовський має найкращу статистику в матчах Ліги Чемпіонів. Він — найефективніший гравець ЛЧ із 81 голом у 100 матчах. Слідом іде Мессі, Роналду, Бензема, Мюллер та Ібрагімович.

Але цього разу він перекинув кіпера з правого флангу, а асист записав на свій рахунок воротар Мануель Нойєр.

[ + – ] Мануель Нойєр асистує своєму нападникові.

Левандовські міг піти з поля з чотирма голами, але не реалізував пенальті.

Зараз на рахунку Левандовські чотири хет-трики у 100 матчах Ліги чемпіонів, у яких він забив 81 м'яч.

У поточному сезоні на рахунку поляка вже 22 голи у 18 матчах за мюнхенський клуб, у т.ч. 8 у 4 лігочемпіонських іграх.

Вигравши всі свої чотири матчі та відзначившись при цьому 17 разів у воротах суперників, "Баварія" очолює свою групу ЛЧ. На 6 пунктів від неї відстає "Барселона", а "Бенфіка" — третя із чотирма очками. "Динамо" ж замикає групу, в активі киян лише нульова нічия з "Бенфікою", а різниця забитих та пропущених — 0:7.

У цьому розіграші ЛЧ українським клубам досі не вдалося жодного разу забити. Можливо, щасливішим виявиться "Шахтар", який сьогодні вийде на поле "Сантьяго Бернабеу", через шість років. Щоб вийти в плей-офф єврокубків — Ліги чемпіонів або Ліги Європи — "гірникам" потрібно набирати очки в кожному з поєдинків, що залишилися.

Раніше Фокус повідомляв, що тренер "Динамо" назвав несправедливим те, що "Динамо" не вдалося досягти хоча б нічиєї в домашньому матчі з "Барселоною". На післяматчевій пресконференції Мірча Луческу поскаржився на несправедливість рахунку та похвалив своїх футболістів, незважаючи на поразку, особливо відповівши центральних захисників.