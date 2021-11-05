"Вест Хэм" нашел замену Ярмоленко

Если Ярмоленко будет продан, а молодые игроки вольются в состав основной команды, то клуб сэкономит значительные средства.

Два молодых таланта могут помочь сэкономить миллионы фунтов стерлингов руководству лондонского "Вест Хэма", если Андрей Ярмоленко уйдет из клуба в зимнее межсезонье. Об этом сообщается на неофициальном сайте "Вест Хэма".

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После трех лет пребывания в лондонском клубе и достаточно дорогостоящего трансфера за 25 млн евро из "Боруссии", шансы на уход Ярмоленко источник отмечает как высокие.

В таком случае, клубу будет необходимо найти замену 32-летнему вингеру, однако "молотобойцы" могут не выходить на трансферный рынок, а закрыть эту позицию ресурсами из собственной академии. Двоим из них — Дэну Честерсу и Армстронгу Окофлексу — сейчас 19 лет, и эксперты предрекают им большое футбольное будущее. Честерс может закрыть любой фланг атаки или играть в центре на позиции десятки. На его счету один гол и четыре голевые передачи в десяти матчах за молодежную команду в этом сезоне.

[ + – ] Дэн Честерс

В свою очередь, Армстронг Окофлекс забил десять мячей в одиннадцати матчах, в межсезонье он уже привлекался к играм основной команды. Окофлекс может играть на любом из флангов, в отличие от Ярмоленко, который все же тяготеет к правой бровке.

Если Ярмоленко будет продан, а молодые игроки вольются в состав основной команды, клуб сэкономит существенные средства, которые бы в противном случае пошли бы на кадровое усиление и зарплату опытного футболиста.

Сейчас в матчах АПЛ на позиции Ярмоленко играет левофланговый Джаррод Боуэн, а украинский полузащитник если и выходит на поле, то на последних минутах матчей.

Ранее Фокус сообщал, что Ярмоленко может пропустить важные матчи сборной Украины из-за ушиба. Полузащитник не играл в недавнем матче Лиги Европы и даже не был включен в заявку на матч. Тренер "Вест Хэма" объяснил это травмой футболиста.