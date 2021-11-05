"Вест Гем" знайшов заміну Ярмоленку

Якщо Ярмоленка буде продано, а молоді гравці увіллються до складу основної команди, то клуб заощадить значні кошти.

Два молоді таланти можуть допомогти заощадити мільйони фунтів стерлінгів керівництву лондонського "Вест Гема", якщо Андрій Ярмоленко піде з клубу в зимове міжсезоння. Про це повідомляється на неофіційному сайті "Вест Гема".

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Після трьох років перебування в лондонському клубі та досить дорогого трансферу за 25 млн євро з "Борусії", шанси на відхід Ярмоленка джерело відзначає як високі.

У такому разі клубу буде потрібно знайти заміну 32-річному вінгеру, проте "молотобійці" можуть не виходити на трансферний ринок, а закрити цю позицію ресурсами з власної академії. Двом із них — Дену Честерсу й Армстронгу Окофлексу — зараз 19 років, і експерти пророкують їм велике футбольне майбутнє. Честерс може закрити будь-який фланг атаки або грати в центрі на позиції десятки. На його рахунку один гол і чотири гольові передачі в десяти матчах за молодіжну команду цього сезону.

[ + – ] Ден Честерс

У свою чергу Армстронг Окофлекс забив десять м'ячів в одинадцяти матчах, у міжсезоння він уже залучався до ігор основної команди. Окофлекс може грати на будь-якому з флангів, на відміну від Ярмоленка, який все ж таки тяжіє до правої брівки.

Якщо Ярмоленка буде продано, а молоді гравці увіллються до складу основної команди, клуб заощадить суттєві кошти, які б інакше пішли б на кадрове посилення та зарплату досвідченого футболіста.

Наразі у матчах АПЛ на позиції Ярмоленка грає лівофланговий Джаррод Боуен, а український півзахисник якщо й виходить на поле, то на останніх хвилинах матчів.

Раніше Фокус повідомляв, що Ярмоленко може пропустити важливі матчі збірної України через забиття. Півзахисник не грав у нещодавньому матчі Ліги Європи і навіть не був включений до заявки на матч. Тренер "Вест Гема" пояснив це травмою футболіста.