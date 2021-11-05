Моуриньо снова оконфузился: "Рома" продолжила неудачную серию

Звездный португальский специалист в неудачах своей команды обвиняет арбитров

Соперник луганской "Зари" в Лиге Конференций УЕФА — римская "Рома" впала в черную полосу. Команде из столицы Италии не удается порадовать болельщиков положительными результатами — накануне подопечные Жозе Моуриньо снова не смогли выиграть у скромного соперника.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

После разгромного поражения от норвежского "Буде-Глимта" в 3-м туре группового этапа Лиги конференций (1:6), "Рома" не смогла взять реванш на своем поле, встреча завершилась со счетом 2:2. Этот результат продолжил неудачную серию — в последних матчах римляне проигрывали "Ювентусу" (0:1) и "Буде-Глимту" (1:6), сыграли вничью с "Наполи" (0:0), выиграли у "Кальяри" (2:1), проиграли "Милану" (1:2) и теперь сыграли вничью с норвежцами.

Жозе Моуриньо, в свойственной ему манере, быстро нашел виновных в последних неудачах команды. После ничьей против "Буде-Глимта" он обвинил арбитров в некачественном судействе.

"Реальность на табло — 2:2, но два пенальти были очевидны, как белый день. Можно говорить о чем угодно, но у соперника было два удара в створ и два гола. Мы забили два гола и потеряли два чистых пенальти.

Я не знаю, есть ли честные судьи, начинающие свою карьеру в Лиге конференций. Я ничего не сказал о рефери в Норвегии, потому что мы проиграли 1:6, но здесь две ошибки были очевидны.

Да, у нас есть проблемы с нападающими, Дзаньоло и Абрахам не находятся в хорошей форме. В атаке пока хорошо работает только Эль-Шаарави, неплохо справляется Шомуродов со скамейки запасных. Мы можем взглянуть на эту прагматичную статистику, но сколько очков мы потеряли из-за ошибок судейства? Посмотрите на игры с "Ювентусом", "Миланом" и "Буде-Глимт", — цитирует Моуриньо Football-Italia.

Ранее Фокус рассказывал, что Жозе Моуриньо встретился в Риме с бойцом ММА Конором Макгрегором. Тренер и спортсмен выпили виски и провели светскую беседу. Правда, после этого появилась информация, что Конор Макгрегор попал в неприятный инцидент, избив итальянского диджея.