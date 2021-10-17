Выпили виски: Моуриньо встретился с Макгрегором в Риме (фото)

Ирландский боец смешанных единоборств получил подарок от главного тренера "Ромы"

Португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо опубликовал фотографии с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

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"Особенный", как называют Моуриньо болельщики, поблагодарил экс-чемпиона мира за визит и подарил ему футболку "Ромы", которую он сейчас тренирует.

Португальский специалист попробовал фирменный виски Макгрегора и поделился впечатлениями от дегустации.

"Да это он! Да, великий Конор Макгрегор находится в Риме, и было очень приятно встретиться с ним, поделиться некоторыми историями и предложить ему самую красивую футболку в городе — ФК "Рома". Он сотворил чудо. Конору невозможно отказать, пришлось попробовать его виски", — написал Моуриньо.

[ + – ] Жозе Моуринью и Конор Макгрегор

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что Конор Макгрегор побывал в Риме, где впервые за несколько месяцев увиделся с матерью и встретился с многочисленными болельщиками. Последний бой на данный момент Макгрегор провел 11 июля и проиграл американцу Дастину Порье, получив серьезную травму ноги.

В сентябре Макгрегор попал в расистский скандал, опубликовав видео, где темнокожий мужчина чистит ему обувь. Активисты Black Lives Metter восприняли видео на свой счет и раскритиковали Макгрегора за расизм в видео.

Ранее Фокус рассказывал о победном визите Жозе Моуриньо в Украину: в рамках группового этапа Лиги конференций "Рома", которую возглавляет португалец, в Запорожье нанесла поражение луганской "Заре" со счетом 3:0. Голы в ворота украинской команды забивали Стефан Эль-Шаарави, Крис Смоллинг и Темми Абрахам.

В текущем сезоне чемпионата Италии "Рома" идет в числе лидеров турнирной таблицы: римский клуб занимает четвертую позицию и имеет в активе 15 очков.